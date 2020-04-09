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Политика

СМИ узнали об увольнении топ-руководителей ГБР

21:51 9 апреля 2020 440
гбр
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После прихода в Государственное бюро расследований нового руководства в марте 2020 года в бюро появилось новое штатное расписание, после чего были уволены двое заместителей директора и несколько десятков следователей.

О кадровых перестановках в бюро сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источники в ведомстве. Так, сообщается об увольнении замдиректора Ольги Варченко, которая уходит в Главное следственное управление Нацполиции. Кроме того, увольнение коснулось замдиректора бюро Александра Буряка.

Напомним, в марте стало известно, что Ирина Венедиктова из ГБР переходит на работу генеральным прокурором Украины, а обязанности директора бюро временно возложены на Александра Соколова.

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