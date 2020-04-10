Спорт

«Сумасшедший чувак»: Усик назвал легенду, с которой хотел бы встретиться в ринге (видео)

Украинский непобедимый боксер супертяжелого веса Александр Усик, угодивший в скандал после высказывания о декоммунизации в Украине, назвал соперника вне времени, с которым ему интересно было бы встретиться в ринге.

«С Мохаммедом Али (61 бой в карьере, из них 56 побед и 5 поражений. — Авт.) интересно было бы побоксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям», — поделился крымчанин в интервью передаче «Эхо с Еленой Бондаренко», выходящей на Youtube-канале.

При этом Александр отметил, что в боксе для него нет цели, достигнув которой он готов остановиться, а его известность — это шанс донести что-то до людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик запустил себя на карантине, отрастив шевелюру и бороду.

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