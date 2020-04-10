27.12 / 27.52 29.17 / 29.85
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Сумасшедший чувак»: Усик назвал легенду, с которой хотел бы встретиться в ринге (видео)

1:02 10 апреля 2020 27
Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский непобедимый боксер супертяжелого веса Александр Усик, угодивший в скандал после высказывания о декоммунизации в Украине, назвал соперника вне времени, с которым ему интересно было бы встретиться в ринге.

«С Мохаммедом Али (61 бой в карьере, из них 56 побед и 5 поражений. — Авт.) интересно было бы побоксировать, сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям», — поделился крымчанин в интервью передаче «Эхо с Еленой Бондаренко», выходящей на Youtube-канале.

При этом Александр отметил, что в боксе для него нет цели, достигнув которой он готов остановиться, а его известность — это шанс донести что-то до людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик запустил себя на карантине, отрастив шевелюру и бороду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Александр Усик

«Сумасшедший чувак»: Усик назвал легенду, с которой хотел бы встретиться в ринге (видео)

вирус

В Украину завезли лекарство для борьбы с коронавирусом: что это за препарат и где его купить

ярослав грицак

Угроза слишком высока: историк рассказал об "идиотах" в украинской власти

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер