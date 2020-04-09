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«Лишь бы хлебушек был»: Усик угодил в очередной скандал (видео)
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, пребывая в ожидании своего поединка против британца Дерека Чисоры, который должен был состояться 23 мая в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса перенесли, угодил в очередной скандал.
Спортсмен пришел на передачу в эфире Youtube-канала «Эхо Киева», которую ведет скандально известная бывший депутат «Партии регионов» Елена Бондаренко, и на протяжении часа отвечал на вопросы как спортивной тематики, так и общественно-политической. Когда же речь зашла о декоммунизации, боксер высказался весьма неоднозначно.
«Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей: им вообще без разницы, как называются улицы. Лишь бы хлебушек был… А те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя», — отметил Усик.
Напомним, ранее крымчанин устроил публичную перепалку с ветераном АТО, обозвав того ослом, а затем призвал людей ходить в храмы и причащаться, несмотря на установленные правила карантина. Вдобавок ко всему в сети всплыло фото Александра времен выступления за «Украинских атаманов», на котором он с довольной ухмылкой позирует на фоне надписи «Viva Stalin».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик запустил себя на карантине, отрастив шевелюру и бороду, и сравнил себя с известным киноперсонажем Будулаем.
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