«Возвращение Будулая»: Усик запустил себя на карантине (фото)

Спорт

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, накануне узнавший окончательное решение о переносе его боя с британцем Дереком Чисорой, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса продолжает тренировки.

Крымчанин работает в зале, при этом не забывает развлекать своих подписчиков в Instagram. Ранее боксер показал, как ловит монетки с руки, повторив тем самым трюк своего кума Василия Ломаченко, а сейчас продемонстрировал свои навыки в жонглировании.

Также Александр показал, как выглядит после изнурительных тренировок. Его образ напомнил самому боксеру главного героя романа писателя Анатолия Калинина и культового персонажа советских фильмов цыгана Будулая. И правда, определенное сходство есть…

* Найдите 10 отличий, как говорится

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик отказался за деньги проиграть в финале чемпионата мира в 2011 году.

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