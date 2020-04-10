Проявляется на коже: французские медики предупредили о неожиданных симптомах коронавируса

Мир

Несмотря на то, что «привычными» симптомами заболевания коронавирусом считаются боль в горле, одышка, высокая температура, боль в мышцах и ломота в суставах, распространение болезни в мире постоянно пополняет этот печальный список.

Так, во Франции медики назвали новые симптомы коронавируса, которые связанные с болезнями кожи.

Об пишет «Лента.ру» со ссылкой на отчет Национального союз дерматологов-венерологов страны (SNDV).

Сообщество медиков, организованное из более чем 400 специалистов, заявило, что в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на частые покраснения, крапивницу и псевдообморожения. По словам экспертов, такие выводы были сделаны на основе анализа многих случаев заражения вирусной инфекцией.

«Мы предупреждаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении SNDV.

Врачи рекомендовали гражданам с указанными симптомами обращаться в медицинские учреждения. По их словам, даже если проблемы с кожей не являются признаками COVID-19, эти заболевания так или иначе надо лечить.

Власти страны уже отреагировали на доклад SNDV.

Так, глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заметил, что ему пока не известно ни одно научное исследование, которое могло бы продемонстрировать дерматологическую симптоматику в случаях заболевания коронавирусом. При этом Саломон заметил, что новые симптомы могут быть открыты по мере мутации вируса.

Ранее издание Business Insider на основе медицинских отчетов назвало главные симптомы коронавируса. К ним отнесли резкое повышение температуры, лихорадку, сухой кашель и одышку. Недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания назвали редкими симптомами COVID-19, насморк и першение в горле отнесли к признакам обычной простуды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у жителя Великобритании самым первым симптомом заражения COVID-19 стал нестерпимый зуд запястья. Уже чуть позже появилась боль в горле, слабость и невыносимая головная боль.

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