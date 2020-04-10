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Перешедшая в порно "диснеевская мамочка" решила бороться с COVID-19 откровенными видео
Американская актриса Мейтленд Уорд, которая в прошлом году решила отказаться от ролей благопристойных мамочек семейства на студии Disney и начала сниматься в порнографических фильмах, не могла остаться в стороне от борьбы сограждан с разразившейся в мире пандемии коронавируса.
Так, она записала откровенные видео для продажи роликов поклонникам, а вырученные средства намерена направить организациям, помогающим в борьбе с COVID-19.
Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Daily Mirror.
Кроме того, звезда детского сериала «Парень познает мир» (Boy Meets World), которая ушла работать в порно, также еженедельно проводит онлайн-трансляции, в которых обнажается для зрителей. Таким образом она собирает не менее одной тысячи долларов каждую неделю.
Уорд планирует заработать в сумме более четырех тысяч долларов ради борьбы с новым вирусом и направить средства организациям. Она пояснила, что в текущей ситуации, когда людей в разных странах мира призвали соблюдать самоизоляцию и сидеть дома, подобные ролики и эфиры — лучший способ для нее собрать деньги на помощь заболевшим.
Первый эфир порноактриса провела вечером 2 апреля и уже заработала более тысячи долларов. Ранее в интервью TheWrap она отмечала, что, несмотря на распространение коронавируса, продолжает зарабатывать деньги. Уорд согласилась, что ситуация у многих людей заметно ухудшилась в связи с пандемией, и поблагодарила тех, кто продолжает покупать порнографический контент с ее участием.
Напомним, что Уорд стала известна после роли в ситкоме для детей и подростков «Парень познает мир» (Boy Meets World), выходившем на каналах ABC и Disney. Она также снялась в фильме «Белые цыпочки» и сериале «Правила совместной жизни». В октябре 2019 года 42-летняя Уорд призналась, что стала профессиональной порноактрисой. Она снялась в фильме для взрослых Drive. Актриса рассказала, что прочитала сценарий и сразу приняла решение участвовать в картине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что карантин и ограничения на вынудили порнозвезд сниматься в фильмах для взрослых по видеосвязи. Так, четыре актрисы решили снимать «клубничку» у себя дома, а затем режиссер монтировал из их нарезок общий фильм.
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