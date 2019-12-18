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В порно платят больше: "диснеевская мамочка" начала сниматься в фильмах для взрослых (горячие фото)
Несмотря на коммерческих успех фильмов компании Walt Disney, выплачиваемые ею актерам гонорары не могут тягаться с потенциальным заработком в фильмах для взрослых.
Такой вывод можно сделать из недавнего скандала, который разразился в США: актриса Мейтленд Уорд, известная ролями благопристойных мамочек семейства, решила в 42 года оставить работу на Disney и начать сниматься в порнографических фильмах.
Журналистам издания Daily Beast удалось встретиться с Мейтленд и узнать о причинах ее решения.
Издание отмечает, что Мейтленд Уорд известна как актриса телевизионных сериалов. В ее багаже такие работы как «Правила совместной жизни», «Большой ремонт», «Дерзкие и красивые» и «Бостонская школа», которые популярны не только в США. Снялась женщина и в одном кинофильме — комедии «Белые цыпочки».
Общаясь с представителями прессы, Уорд не стала кривить душой и откровенно призналась, что в порно лучше платят, чем на студии Уолта Диснея.
«Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас», — рассказывает актриса.
Уорд вспоминает, как возмущался ее агент, когда она опубликовала в Instagramсвои первые эротические снимки. Он утверждал, что студия расторгнет с ней контракт из-за откровенных фото, так как она перестанет соответствовать целомудренному образу «диснеевской мамочки».
Но Уорд сама была не в восторге от амплуа «мамаши», так как оно не соответствовало ее внутреннему содержанию. Мейтленд хотела быть собой, а не изображать героинь, которых ей подбирает компания. Именно из-за этого женщина и решила попробовать себя в порно.
По словам бывшей диснеевской актрисы, со сменой работы многое в ее жизни изменилось к лучшему. Во-первых, новая работа ей нравится гораздо больше, а во-вторых, теперь Уорд зарабатывает до 62 тысяч долларов в месяц.
Напомним, что в августе актриса Белла Торн, которая также сотрудничала с Disney, начала снимать порнофильмы. В октябре она стала победительницей ежегодной премии Pornhub.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США разоблачили главные мифы порно.
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