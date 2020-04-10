Украина

"Сначала для молодежи, потом для старших": Аваков высказал предположение о сроках завершения карантина

Введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса карантин, которые некоторые граждане восприняли как подарок, может быть завершен в следующем месяце.

Такое предположение высказал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

При этом глава МВД отметил, что получает много информации об уровне заболеваемости и о ситуации по регионах, но при этом не знает, когда именно это произойдет. Однако, предполагает, что есть возможность выйти из карантина в мае.

«Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету», — заявил министр.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

«Сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая… Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин», — резюмировал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока что предположения Авакова кажутся очень далекими от воплощения: карантин не только не отменяют, но даже усиливают: в трех регионах Украины готовятся ввести комендантский час в выходные дни. В первую очередь, строгие меры коснутся Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области. Официально решение может быть оформлено 10 апреля после совещания у президента.

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