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Украина

Всеукраинская школа онлайн: учитель рассказал, почему в видеоуроках так много ошибок

7:54 10 апреля 2020 131
класс
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Проект «Всеукраинская школа онлайн» готовился в спешке, материал выпускался в эфир без редактуры, а потому выявленные ошибки в телеуроках — далеко не последние, будут и другие «ляпы». Об этом предупредил преподаватель математики Дмитрий Номировский, также участвовавший в подготовке видеозанятий.

Учитель рассказал, что в его случае грубые ошибки в материал урока попали на этапе монтажа. «Кто-то на этапе монтажа, не связавшись со мной, решил самостоятельно написать „правильный“ ответ», — объяснил преподаватель на своей странице в Facebook. Несмотря на уточнения постфактум, неправильный ответ на задачу все равно ставят в вину учителю.

Кроме того, оказалось, что редактура и корректура видео в принципе не предусмотрена: «Корректоров и редакторов, ответственных за проверку материалов, в проекте просто нет. Никакой возможности просмотреть и внести правки в уже смонтированное видео не существует. Монтаж идет в ночь перед эфиром на ТВ».

Преподаватели-энтузиасты, желающие сами проверить видео на отсутствие ошибок, продюсерами не приветствуются. «Я попробовал добиться просмотра своего первого урока. Дошел до продюсера. Получил от него по шапке, поскольку «попадание в эфир более приоритетная задача, чем удовлетворение чьих-либо интересов», — поделился своим опытом Номировский.

Еще одним фактором, сказавшимся на качестве уроков, стал поспешный подбор учителей, отсутствие у преподавателей опыта работы перед камерой, а также многократные изменения учебного плана для «Всеукраинской школы онлайн».

Напомним, на старте проекта авторы обещали, что вести уроки будут 40 отобранных лучших киевских учителей. Тем не менее, за четыре дня в уроках уже нашли массу ошибок. Был неправильно указан ареал обитания белых медведей, учитель ошиблась перечисляя названия океанов, а в уроке по истории были перепутаны российские императоры.

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Всеукраинская школа онлайн: учитель рассказал, почему в видеоуроках так много ошибок

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