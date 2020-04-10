Будни карантина: парящие и убегающие мусорные баки развлекли сеть (фото, видео)

Мир

В соцсетях стало вирусным фото «левитирующего» мусорного бака, которое изначально появилось на платформе Reddit. Кажется, будто контейнер парит в воздухе, в паре десятков сантиметров над землей. На самом деле это оптическая иллюзия. Бак твердо стоит на земле. Но многие пользователи не в состоянии сразу разглядеть реальность.

«Я слишком долго сидел на карантине и теперь вижу летающие мусорные баки!», «Идет третий день самоизоляции, и я начинаю видеть парящие мусорники», «Не имеет значения, как сильно я увеличиваю снимок, мои мозги отказываются видеть что-либо, кроме парящего мусорного бака», — писали в комментариях. «Прикройте „тень“ перед баком большим пальцем — и мозги волшебным образом снова начнут работать», — посоветовал один из пользователей. «Если вы думаете, что этот бак парит в воздухе, вы провели взаперти слишком много времени. Пойдите подышите свежим воздухом. Это просто влажное пятно рядом с баком», — сообщил другой.

If you think this garbage bin is floating, then you've been inside way too long. Go get some fresh air. It's just a wet surface and the bin is next to it pic.twitter.com/8HIbLAyzcX — Sharahbil (@Sharaxbeel1) April 8, 2020

Между тем в сети становится вирусным видеоролик розыгрыша, который опубликовал британец Мартин Феттер из города Давентри. Он прорезал в мусорном баке дырки и усадил в него своего 12-летнего сына Натана. Когда мусорщик направился к баку, тот вдруг вскочил на ноги и убежал. Шокированный мужчина от неожиданности выругался, но затем присоединился к своему смеющемуся напарнику, оценив юмор ситуации.

Как пишет издание The Sun, Феттер сам в течение многих лет работал мусорщиком и теперь решил разыграть своих бывших коллег. Он говорит, что всегда старается развеселить людей и привлекает к этому своих детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка предложила найти на фото своего мопса: справились не все.

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