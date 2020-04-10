Звезда "Школы" раскрыла подробности разрыва с любимым

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Школа» Анна Тринчер, за романом которой с коллегой по сериалу Богданом Осадчуком следила вся страна, откровенно рассказала о разрыве с любимым.

Их роман начался на съемочной площадке, развивался на шоу «Голос країни-8», где Аня стала финалисткой. Их мамы стали лучшими подружками, семьи много путешествовали вместе, а Аня и Богдан виделись каждый день. Казалось, скоро молодые люди сыграют свадьбу. Но они расстались. Случилось это перед Новым годом.

«Это была моя первая безумная любовь. Я была влюблена до беспамятства. Богдан был для меня не только парнем, он взял на себя функции мужчины в семье», — рассказала Анна Тринчер в программе ЖВЛ на канале «1+1».

Для молодой актрисы Богда стал самым главным мужчиной. Как известно, родной отец ушел из семьи, когда девочке было одиннадцать лет.



Звезда признается, что прошло уже много месяцев после расставания, но эмоции до сих пор не утихли. Аня объясняет разрыв тем, что они еще не очень взрослые и в какой-то момент поняли, что слишком разные.



«У нас была свадебная фотосессия для одного журнала. И все тогда бурно обсуждали, что Богдан мне сделал предложение. Но ничего он не сделал за 2 года. В какой-то момент произошел раскол, я до сих пор не могу найти причину. Мы часто ссорились на ровном месте, а когда я вспоминаю из-за чего, то хочется смеяться. Например, мы были в Болгарии, и не общались три дня. Все из-за чемодана, который лежал на определенном месте и раздражал этим Богдана, а я принципиально не хотела его переставлять», — признается Аня.

Несмотря на то, что Аня и Богдан больше не пара, им удалось сохранить хорошие отношения.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Анна Тринчер откровенно рассказала об отношениях с Богданом Осадчуком и семейной жизни.

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