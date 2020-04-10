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Зато карантин соблюдает: киевлянин гулял с ребенком на крыше многоэтажки (фото)

9:39 10 апреля 2020 129
киев позняки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жесткие правила прогулок, введенные в Киеве в период карантина, вынудили родителей проявить изобретательность. Пока одни семьи придумывают предлоги, чтобы законно посетить парк, другие активно выгуливают детей и домашних животных на крышах многоэтажек.

Фото мужчины с ребенком и собакой на крыше высотки было сделано на столичных Позняках. В таком месте, согласно последним разъяснениям юристов, можно даже не надевать маску.

высотка

В соцсетях пользователи соглашаются, что правил семья в любом случае не нарушает, а запрет на посещение парков, лесопарков и зеленых зон логично заставил обратить внимание на другие открытые пространства.

Напомним, юрист в интервью «ФАКТАМ» разъяснил, как не попасть на многотысячные штрафы, выходя на улицу с ребенком или выгуливая домашних животных. Также есть скользкие моменты, касающиеся соблюдения правил карантина в общежитиях и во время работы на придомовых участках.

Фото Илона Терехина/Facebook

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