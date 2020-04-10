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Невероятное зрелище: благодаря новым фото впервые удалось детально рассмотреть атмосферу Солнца

9:44 10 апреля 2020 77
Участок атмосферы Солнца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученым НАСА удалось сделать самые детальные на данный момент снимки атмосферы Солнца с помощью мощнейшего телескопа High-Resolution Coronal Imager, который был запущен в космос. На снимках видно, что атмосфера звезды как бы соткана из нитей плазмы — ионизированного газа. Температура нитей — 999 982 градуса Цельсия. А ширина каждой — около 500 километров. Пока что нет объяснения тому, как они образуются.

Это доказывает, что атмосфера Солнца устроена намного сложнее, чем полагали до сих пор. Нити находятся в пространстве, которое раньше считалось пустым. На предыдущих снимках места, где расположены нити, были темными.

«До сих пор мы рассматривали нашу ближайшую звезду в обычном разрешении, в то время как исключительное качество полученных данных позволяет нам впервые увидеть участок Солнца в сверхвысоком разрешении. Теперь мы можем идентифицировать отдельные части, составляющие атмосферу нашей звезды», — пишет профессор Роберт Уолш — один из авторов в журнале The Astrophysical Journal, опубликованной учеными Университета Центрального Ланкашира и Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла.

Фото: University of Central Lancashire

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в космосе засняли спиральную галактику.

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