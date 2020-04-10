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Невероятное зрелище: благодаря новым фото впервые удалось детально рассмотреть атмосферу Солнца
Ученым НАСА удалось сделать самые детальные на данный момент снимки атмосферы Солнца с помощью мощнейшего телескопа High-Resolution Coronal Imager, который был запущен в космос. На снимках видно, что атмосфера звезды как бы соткана из нитей плазмы — ионизированного газа. Температура нитей — 999 982 градуса Цельсия. А ширина каждой — около 500 километров. Пока что нет объяснения тому, как они образуются.
Это доказывает, что атмосфера Солнца устроена намного сложнее, чем полагали до сих пор. Нити находятся в пространстве, которое раньше считалось пустым. На предыдущих снимках места, где расположены нити, были темными.
«До сих пор мы рассматривали нашу ближайшую звезду в обычном разрешении, в то время как исключительное качество полученных данных позволяет нам впервые увидеть участок Солнца в сверхвысоком разрешении. Теперь мы можем идентифицировать отдельные части, составляющие атмосферу нашей звезды», — пишет профессор Роберт Уолш — один из авторов в журнале The Astrophysical Journal, опубликованной учеными Университета Центрального Ланкашира и Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла.
Фото: University of Central Lancashire
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в космосе засняли спиральную галактику.
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