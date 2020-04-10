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Загадки и ребусы: чем занять себя на карантине и как повеселить друзей (фото)
Во время карантина люди придумывают для себя и друзей разные занятия. Одни проводят тренировки, другие — готовят. Они читают, учат иностранные языки, осваивают новые профессии, а иногда просто играют и проверяют всех (и себя) на внимательность, публикуя в Facebook разные ребусы и загадки.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку таких ребусов. Проверьте себя на внимательность.
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