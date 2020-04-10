27.11 / 27.53 29.29 / 30.01
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Загадки и ребусы: чем занять себя на карантине и как повеселить друзей (фото)

9:47 10 апреля 2020 25
Ребус
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во время карантина люди придумывают для себя и друзей разные занятия. Одни проводят тренировки, другие — готовят. Они читают, учат иностранные языки, осваивают новые профессии, а иногда просто играют и проверяют всех (и себя) на внимательность, публикуя в Facebook разные ребусы и загадки.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку таких ребусов. Проверьте себя на внимательность.

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

ребус

Сможете найти страуса, который спрятал голову в песок?

ребус

Подсказка — в одной из розеток есть USB вход, через него тоже можно заряжать

ребус

Под каким номером наполнится быстрее?

ребус

Где кружка?

ребус

Сколько тигров на картинке?

ребус

«ФАКТЫ» также предлагают вам список самых интересных сериалов. А если вам хочется интриги, тогда смотрите список детективов.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

путин и король саудовской аравии

Изнасилование в грубой форме: сеть бурно обсуждает нефтяную сделку Путина с Саудовской Аравией

погибшая горловчанка

В Горловке вследствие обстрела погибла девушка: в сети заподозрили провокацию боевиков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер