Стиль жизни

Загадки и ребусы: чем занять себя на карантине и как повеселить друзей (фото)

Во время карантина люди придумывают для себя и друзей разные занятия. Одни проводят тренировки, другие — готовят. Они читают, учат иностранные языки, осваивают новые профессии, а иногда просто играют и проверяют всех (и себя) на внимательность, публикуя в Facebook разные ребусы и загадки.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку таких ребусов. Проверьте себя на внимательность.

Сможете найти страуса, который спрятал голову в песок?

Подсказка — в одной из розеток есть USB вход, через него тоже можно заряжать

Под каким номером наполнится быстрее?

Где кружка?

Сколько тигров на картинке?

«ФАКТЫ» также предлагают вам список самых интересных сериалов. А если вам хочется интриги, тогда смотрите список детективов.





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