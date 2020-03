"Игра престолов", "Ведьмак" и еще три сериала, которые помогут сбежать из карантина в мир фэнтези

Шоу-бизнес

В условиях карантина и самоизоляции, которые, что уже очевидно, продлятся гораздо дольше, чем планировалось сначала, остро стоит вопрос, чем занят себя. Одним из самых простых способов домашнего развлечения был и остается телевизор. И тут возникает другая проблема — что смотреть?

«ФАКТЫ» уже публиковали обзоры самых популярных на сегодняшний день телесериалов в мире. Затем мы подготовили пятерку лучших комедийных сериалов, основываясь на данных сайта IMDB.com.

Сегодня речь пойдет о сериалах, снятых в жанре фэнтези, который пользуется едва ли не самым большим спросом у зрителей. Вымышленные миры, персонажи, населяющие их, сверхъестественные силы, которыми они порой обладают — все это помогает хоть ненадолго отвлечься от реальных проблем. А в нынешней ситуации это еще и возможность отправиться пусть в виртуальное, но все же волнующее путешествие.

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Первое место в нашей пятерке занимает «Игра престолов» (Game of Thrones). Об этом проекте американского кабельного телеканала HBO наслышаны многие. Даже те, кто не видел ни одной серии этой экранизации цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина, наверняка заметили ажиотаж вокруг заключительного сезона «Игры престолов», вспыхнувший год назад.

А теперь по порядку. Действие сериала, как и книг Мартина, происходит в вымышленном мире. Это Вестерос. Он охвачен бесконечными распрями между влиятельными семьями, которые правили здешними королевствами. Одни находятся у власти, другие стремятся с помощью интриг, убийств и войн захватить трон. Охраняет границы Вестероса Ночной дозор. Главная опасность исходит от дикарей, которые именуют себя вольным народом. От них Семь Королевств Вестероса оградились Стеной.

В «Игре престолов» несколько главных персонажей. Джон Сноу (актер Кит Харрингтон) вступает в ряды Ночного дозора. Он не хочет участвовать в интригах, поскольку его главными качествами являются чувство долга и ответственность. Однако именно они в итоге затягивают Джона в водоворот событий.

Дом Ланнистеров представлен ключевыми фигурами — карликом Тирионом (актер Питер Динклэйдж), его старшей сестрой Серсеей (актриса Лина Хиди) и братом Джейме (актер Николай Костер-Вальдау). Безусловно, это основные персонажи в семье Ланнистеров, которая ведет борьбу за Железный Трон.

Дом Старков — один из наиболее влиятельных. В первом сезоне его главой является Эддард Старк (актер Шон Бин). В дальнейшем в центре внимания оказываются дети Эддарда — Санса (актриса Софи Тернер), Арья (актриса Мэйси Уильямс) и Бран (актер Айзек Хэмпстед-Райт).

Читайте в «ФАКТАХ»: Из-за отзывов в соцсетях считала себя уродиной и бездарью, — звезда «Игры престолов» Софи Тернер

Дом Таргариенов когда-то правил Семью Королевствами. На Железном Троне восседал Эйрис II, прозванный Безумным. Его дочь Дейенерис (актриса Эмилия Кларк) находится теперь в изгнании. Она перемещается по всему Вестеросу, собирая сторонников, готовых сражаться за нее.

Это лишь основная линия, объединяющая все сезоны «Игры престолов». А их было снято восемь — 73 серии. Причем заключительный сезон создатели сериала делали уже по собственному сценарию, поскольку Мартин до сих пор не написал последний роман своего культового цикла. Это привело к тому, что многие поклонники «Песни Льда и Огня» обрушились с критикой на HBO. Они составили петицию, требующую переснять восьмой сезон. Она собрала огромное количество голосов, но руководство канала отказалось ее удовлетворять.

«Игра престолов» заработала 160 (!) номинаций на премию «Эмми» и получила в итоге 59 золотых статуэток. Напомним, «Эмми» — самая престижная телевизионная премия в мире. Всего же в активе сериала 290 различных теленаград.

Читайте в «ФАКТАХ»: Эмилия Кларк: «Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты»

Интерес зрителей к сериалу рос от сезона к сезону. Первый сезон (вышел весной 2011 года) посмотрели 2,52 миллиона человек. Второй сезон (вышел весной 2012 года) — 3,8 миллиона, третий (вышел весной 2013 года) — 4,97 миллиона, четвертый (вышел весной 2014 года) — 6,84 миллиона, пятый (вышел весной 2015 года) — 6,88 миллиона, шестой (вышел весной 2016 года) — 7,69 миллиона, седьмой (вышел летом 2017 года) — 10,26 миллиона, восьмой (вышел весной 2019 года) — 11,99 миллиона зрителей.

Ходило множество слухов о том, что будет снят либо еще один сезон «Игры престолов», либо новый сериал, который станет или приквелом, или спин-оффом. На сегодняшний день HBO подтвердил только работу над сериалом «Дом драконов», премьера которого запланирована на 2022 год. На данном этапе пишется сценарий. И это должен быть приквел, в котором речь пойдет об истории дома Таргариенов.

ЧУЖЕСТРАНКА

Второе место «ФАКТЫ» решили отдать сериалу «Чужестранка» (Outlander). Это проект американского кабельного канала Starz. Он громко заявил о себе сериалами «Спартак: Кровь и песок», «Демоны Да Винчи», «Черные паруса», «Американские боги». В съемках «Чужестранки» принимают участие британские и американские компании, включая Tall Ship Productions и Sony Pictures Television.

Это экранизация одноименного цикла романов американской писательницы Дианы Гэблдон. Проект пока не завершен. Было снято и показано полностью четыре сезона. В настоящее время Starz демонстрирует пятый сезон. Премьера его заключительной серии запланирована на 3 мая. Канал уже подтвердил, что будет еще и шестой сезон. А началось все в августе 2014 года. Первые четыре сезона состоят из 45 эпизодов. В пятом сезоне их 12.

«Чужестранка» — это история Клэр Рэндалл (актриса Катрина Балф), которая служит в армии медсестрой во время Второй мировой войны. В 1945 году она каким-то образом перемещается во времени и оказывается в 1743 году в Британии. Там дело идет к гражданской войне между англичанами и шотландцами. Клэр вынуждена приспосабливаться к жизни в новых и чужих для нее условиях. Главную мужскую роль исполнил британский актер Сэм Хьюэн.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Чужестранка» получила рейтинг одобрения 91%. Причем пятый сезон достиг отметки 96%. В 2014 году первый сезон заработал премию «Выбор народа» в США как самый популярный сериал в жанре фэнтези. Затем последовали еще несколько наград, включая престижную премию BAFTA.

КЛЮЧИ ЛОККОВ

Третье место захватил новый проект стримингового канала Netflix под названием «Ключи Локков» (Locke & Key). Его премьера состоялась 7 февраля 2020 года. Доступны 10 серий. У сериала есть еще одно название в русском переводе — «Замок и ключ».

Снят он по мотивам одноименных комиксов, авторами которых являются сын Стивена Кинга Джо Хилл и Габриэль Родригес. По всей видимости, король ужасов, как принято называть знаменитого американского писателя, имеет все основания гордиться своим сыном. Комиксы Locke & Key пользуются большим успехом. В период с 2008 по 2013 год вышло 46 выпусков.

После трагической гибели мужа Нина Локк (актриса Дарби Стэнчфилд) вынуждена переехать с тремя детьми в старый дом, являющийся родовым поместьем ее покойного супруга. Особняк называется Keyhouse, что можно перевести как «Дом ключей». Вскоре становится ясно, что это не случайно. Дети находят в доме множество потайных дверей, открыть которые можно с помощью волшебных ключей. Но никто не может предугадать, в какой мир ведет та или иная дверь…

Изначально сериал собирался снимать канал Fox Television. Была даже сделана пилотная серия, но руководству канала она не понравилась. В 2014 году стало известно, что права на экранизацию перекупила голливудская студия Universal Pictures. Было заявлено, что она снимет кинотрилогию. Но и этим планам не суждено было осуществиться. Права перешли к стриминговому каналу Hulu. Но и здесь дальше пилотного выпуска дело не пошло. «Ключи Локков» в итоге выпустил Netflix.

На Rotten Tomatoes у сериала пока рейтинг 70%. Многие американские критики сравнивают «Ключи Локков» с успешным телепроектом «Очень странные дела».

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ

Четвертое место в списке занимает сериал со стажем — «Сверхъестественное» (Supernatural). Его премьера состоялась на телеканале The WB Television Network в сентябре 2005 года. В 2006 году канал прекратил вещание, а сериал переехал на The CW Television Network, который был сформирован в результате слияния The WB и UPN. Это ничуть не помешало популярности проекта.

Всего было снято 15 сезонов. Это 319 эпизодов. Премьера заключительной серии пошла в США 20 марта 2020 года. Пандемия COVID-19 окончательно убедила руководство The CW свернуть проект.

«Сверхъестественное» снят по оригинальным сценариям Эрика Крипке. Придуманные им герои — братья Сэм и Дин Винчестеры — разъезжают по всей Америке, охотясь на всякую нечисть, преимущественно на злых демонов. Главных героев сыграли актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.

У братьев время от времени возникает депрессия. Но они продолжают свою борьбу, потому что хотят узнать тайну своих родителей. Именно эта линия связывает вместе все эпизоды сериала.

«Сверхъестественное» заработал 46 различных теленаграл в США и Канаде, в том числе девять премий «Выбор народа». На Rotten Tomatoes самый низкий рейтинг был у восьмого сезона сериала — 63%. Зато девять сезонов, включая заключительный, получили 100% одобрения!

ВЕДЬМАК

Пятое место в списке занимает «Ведьмак». Речь идет о сериале Netflix, который был снят совместно усилиями американских и польских кинематографистов по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Премьера состоялась в декабре прошлого года. Первый сезон включает в себя восемь эпизодов. Уже заявлено о работе над вторым сезоном, показ которого Netflix запланировал на 2021 год.

Руководителем проекта является американка Лорен Шмидт-Хиссрих. Она написала сценарии к известным сериалам «Западное крыло» и «Справедливость». Но они сняты совершенно в другом жанре. С фэнтези Лорен работала впервые.

Поклонники «Ведьмака» раскритиковали ее за слишком вольное, с их точки зрения, обращение с первоисточником. Netflix заявил, что первый сезон — это только начало, поэтому в первых эпизодах было решено использовать лишь некоторые фрагменты из первых двух книг цикла — «Последнее желание» и «Меч Предназначения».

Часть зрителей критикует «Ведьмака» за обилие обнаженной натуры. На что те, кому сериал понравился, отвечают — в «Игре престолов» эротики и насилия куда как больше.

Так о чем же рассказывается в «Ведьмаке»? Главный герой — мутант Геральт из Ривии, который охотится на различных чудовищ и попутно пытается найти свое место в своем мире. Его сыграл известный американский актер Генри Кавилл, прославившийся исполнением роли Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости».

На Rotten Tomatoes у «Ведьмака» пока рейтинг составляет 67%. Впрочем, все рецензенты отмечают блестящую игру Кавилла.

«ФАКТЫ» подготовили подобные материалы не только для сериалов, но и для фильмов. Первый обзор был посвящен кинокартинам, рассказывающим о смертоносных пандемиях. Второй представляет собой пятерку лучших современных детективных фильмов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter