Нефтяная сделка России и Саудовской Аравии под угрозой: что происходит

Мир

В пятницу, 10 апреля, стали известны детали договоренностей, достигнутых накануне в ходе переговоров между Саудовской Аравией и Россией по вопросу сокращения объема добычи нефти. Как уже сообщали «ФАКТЫ», месяц назад Москва провалила такие же переговоры, что привело к рекордному падению цен на нефть на мировом рынке и обвалу российского рубля.

Теперь, потеряв из-за допущенной ошибки десятки миллиардов долларов, Россия была намного сговорчивее. Москва согласилась сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки Такое же сокращение добычи нефти гарантировал и Эр-Рияд.

В целом же был утвержден план сокращения ежедневного объема добычи нефти странами ОПЕК на 10 миллионов баррелей в мае и июне. С началом второго полугодия объем несколько вырастет, но все равно будет на 8 миллионов баррелей ниже, чем сейчас.

Казалось, цель достигнута, и можно праздновать победу. Но тут неожиданно свое веское слово сказала Мексика. Росио Нале, министр энергетики этой страны, не согласилась с квотами, отведенными планом ОПЕК для Мехико, и после девяти часов обсуждения вышла из видеоконференции.

Теперь, как сообщает Reuters, новая сделка вступит в силу только в том случае, если Мексика передумает. На пятницу, 10 апреля, намечен новый раунд переговоров. Саудовской Аравии будет очень трудно убедить мексиканскую сторону. Если Мехико добьется уступок для себя, нет никакой гарантии, что остальные страны ОПЕК не захотят того же. А там и Россия снова может заартачиться. Москва это умеет.

Пока госпожа Нале написала в Twitter, что ее страна согласна на сокращение ежедневной добычи нефти в объеме 100 тысяч баррелей. Такое сокращение по условиям сделки предусмотрено для всех стран ОПЕК на второе полугодие. А вот по маю и июню Мексика настаивает пока на корректировке объема.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как российские пользователи соцсетей отреагировали на «блестящие успехи» Москвы в нефтяной войне с саудитами.

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