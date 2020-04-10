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- 10:28 Ударил продавца головой: вскрылись детали о хулигане из киевского магазина
Ударил продавца головой: вскрылись детали о хулигане из киевского магазина
Мужчине, который набросился с кулаками на сотрудников столичного кондитерского магазина в Днепровском районе, сообщили о подозрении — уголовное производство открыли по статье «Хулиганство».
Дело завели после того, как в сеть попало видео, на котором агрессивный мужчина нападает на сотрудников магазина и, выходя из зала, срывает с кассира маску и бьет девушку кулаком в лицо.
«Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался местный житель 1970 года рождения. Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины», — сообщают в прокуратуре Киева.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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