27.08 / 27.51 29.21 / 29.94
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ударил продавца головой: вскрылись детали о хулигане из киевского магазина

10:28 10 апреля 2020 673
Хулиган в Рошене
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мужчине, который набросился с кулаками на сотрудников столичного кондитерского магазина в Днепровском районе, сообщили о подозрении — уголовное производство открыли по статье «Хулиганство».

Дело завели после того, как в сеть попало видео, на котором агрессивный мужчина нападает на сотрудников магазина и, выходя из зала, срывает с кассира маску и бьет девушку кулаком в лицо.

«Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался местный житель 1970 года рождения. Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины», — сообщают в прокуратуре Киева.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в супермаркете Запорожья мужчина ранил ножом грузчика, который вместе с охранником пытались предотвратить кражу продуктов из магазина. Нападавший — спутник женщины, которая выбросила краденые продукты и выскочила из магазина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Скоробагач

Харьковского топ-чиновника выписали из больницы: Скоробагач рассказал, как лечился от коронавируса

грабители

Полиция задержала подрывников банкомата в Харькове и показала видео преступления

Центр по взятию тестов на коронавирус

Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер