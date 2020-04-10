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Гениально и просто: стилист сестер Кардашьян показала, как завить волосы с помощью колготок (видео)
Стилист знаменитостей Джастин Марджан, в число клиентов которой входят сестры Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, а также модели Эшли Грэм, Оливия Калпо и Лили Олдридж, поделилась простым способом завить волосы в домашних условиях. Ведь, пока соблюдается карантин, парикмахерские по всему миру не работают. Марджен призналась, что нашла этот метод в соцсетях и решила его опробовать. И просто не могла поверить в то, как эффективно он работает.
Получившееся видео Джастин выложила в Instagram. Для завивки требуется одна пара старых колготок (подойдет также пояс от халата или даже длинный шарф). Слегка влажные волосы разделить пробором посередине. Колготки разместить на голове, прикрепив для удобства зажимом. От волос с одной стороны от пробора отделить две пряди и заплести французскую косу, используя штанину колготок в качестве третьей «пряди». «Постепенно добавляя все новые пряди волос, удостоверьтесь, что не добавляете волосы к секции, где находится „прядь“ из колготок», — предупреждает стилист. То же самое повторить с другой стороны.
Зафиксировать косы резинками или же завязав в узел конец оставшейся ткани. Лучше всего делать это на ночь и лечь спать с заплетенными волосами. Тогда на утро вам останется только расплести косы и разделить волосы пальцами.
Check out this heat free, effortless waved style by @justinemarjan Cant wait to try this myself! ・・・ been doing this to my hair the past couple nights and I love the way it turns out! You just need an old pair of tights or stockings and damp hair I love this technique because it creates more of a loose curl in the hair as opposed to a crimped effect like regular braids #justinemarjanhair #hairtutorial #heatfreewaves #noheatcurls
Некоторые пользователи сети пробовали этот же трюк, заплетая не французскую, а обычную косу — из двух прядей волос и штанины колготок. Или же использовали другие вариации плетения кос.
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