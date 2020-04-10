Стиль жизни

Стилист знаменитостей Джастин Марджан, в число клиентов которой входят сестры Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, а также модели Эшли Грэм, Оливия Калпо и Лили Олдридж, поделилась простым способом завить волосы в домашних условиях. Ведь, пока соблюдается карантин, парикмахерские по всему миру не работают. Марджен призналась, что нашла этот метод в соцсетях и решила его опробовать. И просто не могла поверить в то, как эффективно он работает.

Получившееся видео Джастин выложила в Instagram. Для завивки требуется одна пара старых колготок (подойдет также пояс от халата или даже длинный шарф). Слегка влажные волосы разделить пробором посередине. Колготки разместить на голове, прикрепив для удобства зажимом. От волос с одной стороны от пробора отделить две пряди и заплести французскую косу, используя штанину колготок в качестве третьей «пряди». «Постепенно добавляя все новые пряди волос, удостоверьтесь, что не добавляете волосы к секции, где находится „прядь“ из колготок», — предупреждает стилист. То же самое повторить с другой стороны.

Зафиксировать косы резинками или же завязав в узел конец оставшейся ткани. Лучше всего делать это на ночь и лечь спать с заплетенными волосами. Тогда на утро вам останется только расплести косы и разделить волосы пальцами.

Некоторые пользователи сети пробовали этот же трюк, заплетая не французскую, а обычную косу — из двух прядей волос и штанины колготок. Или же использовали другие вариации плетения кос.

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