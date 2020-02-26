Ким Кардашьян избила сестру (видео)

Шоу-бизнес

В рекламный ролик к первому эпизоду 18-го сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян» были включены кадры драки Ким Кардашьян со своей старшей сестрой Кортни, вместе с которой в октябре прошлого года вместе крестилась в армянской церкви. Сестры, у которых и прежде бывали разногласия, сцепились в ходе очередного спора, причина которого пока не разглашается. Судя по всему, провокатором стычки стала 40-летняя Кортни Кардашьян. 39-летняя Ким со словами «Никогда на меня так не наезжай!» ударила ее кулаком, но Кортни успела увернуться. В ходе драки сама Ким упала на пол.

Ким в своем интервью ранее говорила, что в первом эпизоде «фигурирует насилие». «Все стало намного хуже, прежде чем началось улучшение… Но знаете, мы действительно близки, как семья. Поэтому разрешим все вопросы», — сказала она.

Кортни и Ким Кардашьян

Премьера нового сезона состоится в США 26 марта. Ранее Кортни утверждала, что больше не будет сниматься в шоу, поскольку приоритетом для нее являются трое ее детей, и она больше не заинтересована в том, чтобы выставлять напоказ свою частную жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей.

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