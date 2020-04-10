Украина

Заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, который вместе с супругой заболел COVID-19, выписали из столичной Александровской больницы, где он пролежал две недели.

Об этом харьковский чиновник сообщил на своей страничке в социальных сетях. «Когда я прилетел из Европы, сразу сдал тесты в частных лабораториях, которые дали отрицательный результат. Симптомов у меня не было. Они проявились только спустя 8 дней после приезда. Появилась невысокая температура, слабость, начала болеть голова и появилась тяжесть в области глаз. К этому времени я самоизолировался и общался с врачом по телефону», — пишет Владимир Скоробагач и добавляет, что еще один тест, который делали уже в Германии, дал положительный результат.

В больнице, где чиновник несколько дней находился в тяжелом состоянии, он принимал антибиотики и противовирусные препараты. «Знайте, что одного рецепта нет. Врач назначает каждому индивидуальное лечение, зависимо от состояния и анамнеза», — добавил замглавы Харьковского облсовета. Сейчас Владимир Скоробагач находится дома на изоляции и советует украинцам «не относится к коронавирусу скептически и думать о том, что это не может с вами произойти».

«Почти вся больница, где я находился, была переполнена людьми с подтвержденным диагнозом и с подозрениями на него. Люди были и в тяжелом, и в критическом состоянии, некоторые умирали. И это не всегда были пожилые люди. Поэтому нам надо осознать реальность», — отметил он и добавил: «Наша задача простая — носить маску и перчатки, не выходить из дома без необходимости, помогать пожилым. Простые действия помогут сохранить здоровье и жизнь».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию подтвердили у ряда высокопставленных госчиновников, а также у народных депутатов Украины.

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