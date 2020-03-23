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Медики подтвердили коронавирус у замглавы Харьковского облсовета
Тестирование подтвердило, что заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает «Status quo».
По информации пресс-секретаря чиновника Виктории Петрухиной, у Скоробагача определили коронавирус. Заместитель главы ХОГА находится на стационарном лечении в киевской больнице. Ему поставили диагноз «пневмония».
По словам Петрухиной, Владимир Скоробагач вернулся из Европы в Харьков и в течение недели 10−13 марта ходил на работу в облсовет.
В Киеве также госпитализировали супругу Владимира Скоробагача — Викторию. У нее также диагностировали коронавирус.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам проинформировал о доставке из Китая первой партии тестов, защитных средств и аппаратов ИВЛ. Их должны распределить по всем регионам страны.
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