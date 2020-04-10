Мать избила 10-летнюю дочь и приковала ее цепью

Происшествия

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в среду, 8 апреля, нашли десятилетнюю девочку, прикованную железной цепью к кровати. Как выяснилось, это сделала ее родная мать. О варварском отношении к ребенку сообщила известная правозащитница Зоя Мельник. Она констатирует: «Сотрудники сельсовета нашли девочку в ужасных условиях быта, с гематомами на теле…» (Напомним, похожий случай ранее был в Днепре: мачеха посадила на цепь 8-летнего ребенка.)

Данную информацию подтверждают в полиции. По их данным, в тот день семья пошла в гости к знакомым, которые живут в соседнем селе. Пока взрослые употребляли спиртные напитки, девочка без разрешения вернулась домой, за что ей «хорошо досталось» от матери. За ребенка вступились соседи и вызвали сельского голову, который, в свою очередь, — полицейских.

Обнаруженную избитой девочку освободили от «материнских оков» и с многочисленными ушибами и ссадинами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Семья девочки в селе проживает три года, за это время мать неоднократно привлекалась к ответственности за аморальный образа жизни и постоянное употребление алкоголя вместе со своим сожителем. Оба они нигде не работают. Неоднократно малышка от отчаяния убегала из дома, просила еду у соседей, не посещала школу…» — уточняет Мельник.

Более того, соответствующие службы изъяли девочку из неблагополучной семьи.

«Действительно, семья состоит на учете органов полиции и службы по делам детей. 42-летняя женщина злоупотребляет спиртными напитками и не выполняет надлежащим образом родительские обязанности, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. В прошлом году работники службы по делам детей изымали ребенка из семьи и обращались с ходатайством в суд о лишении женщины родительских прав, но суд вынес решение вернуть девочку матери», — подтверждают в полиции.

Правозащитники возмущены таким вердиктом, когда «судья, признав факты «деятельности» мамы, наносящие вред ребенку, пришла к следующему выводу: «не доведено самоусунення матері від виконання її батьківських обов`язків».

«Данное решение выглядит особенно циничным с учетом того, что судья Ольга Приемова сама является бывшим сотрудником Белгород-Днестровского детского дома, также она успела поработать сотрудником местной прокуратуры», — подчеркивает Мельник.

Правозащитница полагает, что происшедшее нынче — результат бюрократических проволочек, а несчастный ребенок лишен свободы и прикован цепью.

«Видимо, мать хотела именно таким образом решить проблему с дочкой, да так, чтобы об этом никто не узнал и чтобы не было больше никаких судов», — считает Мельник. В то же время она убеждена, что «в этот раз полиция не поленится все расследовать и не спишет это дело „на админку“, как это обычно происходит, а у суда будет достаточно аргументов».

Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, по факту нанесения ребенку телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование.

После оказания медицинской помощи девочку направили в местный центр социальной реабилитации для детей.

Ранее в «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Луганской области. Мужчина избил и посадил на цепь 10-летнего ребенка. Мальчик сумел сбежать от своего мучителя и сам позвонил в полицию от соседей.

Кстати, такое наказание, как приковывание цепью, достаточно часто используют родители. И не только в отношении маленьких детей. Раньше «ФАКТЫ» писали о том, что в Сумской области отец три года держал на цепи родного 30-летнего сына.

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