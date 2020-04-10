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Коронавирус добрался до племени, изолированно проживающего в джунглях Амазонки

12:19 10 апреля 2020 729
Яномама
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Коронавирус добрался до индейского племени яномама, представители которого изолированно проживают примерно в 250 деревнях в джунглях на севере Бразилии и юге Венесуэлы. О первом случае заражения сообщили власти Бразилии. Как сообщает издание Daily Mail, COVID-19 был выявлен у 15-летнего подростка. Его поместили в палату интенсивной терапии в больнице в Боа-Виста, столице штата Рорайма. Результат первого теста был негативным, второго — положительным.

Сообщается, что мальчик учился в школе в одном из городов, но вернулся домой после того, как занятия были приостановлены и всех отправили на карантин.

В 1970-х численность этого народа сильно сократилась из-за завезенных болезней, таких как корь и малярия. И сейчас их насчитывается лишь около 27 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирусом заразились 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии.

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