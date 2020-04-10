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Коронавирусом заразились 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии

11:59 10 апреля 2020 218
Король и наследный принц Саудовской Аравии
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

До 150 членов королевской семьи Саудовский Аравии заражены коронавирусом. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник, близкий ко двору. В больнице имени короля Фейсала, которая обслуживает родственников короля и других VIP-персон, зарезервированы 500 мест.

Один из принцев находится в реанимации — это 70-летний племянник короля, губернатор Эр-Рияда Фейсал ибн Бандар Аль Сауд.

Сам 84-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, а также фактически управляющий страной 34-летний наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд находятся в самоизоляции в качестве меры предосторожности.

Общее количество саудитов, включая младшие боковые линии, достигает 25 тысяч человек, среди которых насчитывается более 200 принцев.

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