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Коронавирусом заразились 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии
До 150 членов королевской семьи Саудовский Аравии заражены коронавирусом. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник, близкий ко двору. В больнице имени короля Фейсала, которая обслуживает родственников короля и других VIP-персон, зарезервированы 500 мест.
Один из принцев находится в реанимации — это 70-летний племянник короля, губернатор Эр-Рияда Фейсал ибн Бандар Аль Сауд.
Сам 84-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд, а также фактически управляющий страной 34-летний наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд находятся в самоизоляции в качестве меры предосторожности.
Общее количество саудитов, включая младшие боковые линии, достигает 25 тысяч человек, среди которых насчитывается более 200 принцев.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.