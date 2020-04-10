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Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения (видео)
Православная церковь Украины попросила в Вербное воскресенье всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через онлайн трансляции. Это связано с ограничениями, которые введены во время карантина. Состоятся утреннее и вечернее богослужения.
Вербное воскресенье — день, когда Иисус прибыл в Иерусалим, где жители встретили его как Мессию, потому что узнали о воскрешении умершего Лазаря.
В связи с пандемией коронавируса ПЦУ решила не проводить для мирян в храмах освящения вербы, чтобы не возникали скопления людей.
Окно трансляции появится перед началом праздничного богослужения.
Ранее сообщалось, что в пасхальные праздники по телевидению будут транслироваться церковные службы, которые могут смотреть оставшиеся дома из-за карантина прихожане. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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