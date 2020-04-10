Украина

Закрыть церкви не имеем права: у Авакова рассказали, как украинцы будут праздновать Пасху

На пасхальные праздники церкви в Украине не будут закрывать на карантин в связи с пандемией коронавируса, однако количество людей на службах будет ограничено.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. «Мы исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права», — отметил он и добавил, что количество людей на богослужении ограничат десятью верующими, и что лишь одному священнику позволят находиться без медицинской маски.

«После службы в церковь могут заходить два человека, если храм большой, и один человек, если церковь маленькая. Сейчас каждая церковь решает, каким образом освящать пасхальную корзинку. В сельской местности каждый житель села может выставить корзинку возле своего двора, священник пройдет по улице и освятит», — сказал Клименко.

А вот в городах похожий вариант, когда люди ставят корзинки возле своих домов, применяться не будет, поскольку возможно «столпотворение» — никто не сможет обеспечить отсутствие близкого контакта.

«Были предложения освятить пасхи в магазине или в пекарне, но здесь есть тонкая грань у представителей церквей — нельзя продавать уже освященное. Поэтому сейчас церкви решают, каким образом выйти из этой ситуации», — подчеркнул глава Нацполиции и добавил, что правоохранители помогут социальным службам приносить пасхи социально незащищенным людям домой, будут следить за порядком и проводить исключительно разъяснительную работу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители и представители духовенства договорились, что в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских ночи Бараат и начала месяца Рамадан богослужение во всех храмах Украины всех конфессий будут проходить в режиме онлайн.

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