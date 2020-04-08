Украина

На Пасху людей в храмах не будет: церковь договорилась с МВД

В дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских ночи Бараат и начала месяца Рамадан богослужение во всех храмах Украины всех конфессий будут проходить в режиме онлайн. Ранее об этом говорил президент Зеленский.

Соглашения о трансляции богослужений без верующих достигли представители МВД и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщил советник главы МВД Юрий Тандит.

По его словам, в храмах будут находиться только священнослужители и люди, обеспечивающие трансляцию.

«В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя», — цитирует Тандита «Интерфакс-Украина».

Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда службы там не будет. Все присутствующие обязаны носить маски, а внешне не должно быть очередей.

По словам советника главы МВД, будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения куличей и корзин. В городах священнослужителей будут приглашать в пекарни, на заводы или в магазины, где те будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

Советник главы МВД сообщил, что в случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули «толерантно разъяснят необходимость выполнения этих правил».

По словам Тандита, представители всех религиозных организаций подадут списки людей, которые задействованы в проведении богослужений, для их беспрепятственного передвижения.

Напомним, сегодня митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал верующих не приходить в церковь на Пасху и сообщил, что в пасхальные праздники по телевидению будут транслироваться церковные службы.

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