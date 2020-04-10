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Общество и люди

Киев впервые отправил на переработку в Румынию 4,5 миллиона использованных батареек (фото)

14:18 10 апреля 2020 33
Батарейки
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Два года назад в Киеве начали устанавливать специальные контейнеры оранжевого цвета для сбора одних из самых экологически опасных отходов - использованных батареек, негодных ртутных термометров и перегоревших энергосберегающих ламп. И вот теперь первая партия сданных населением в течение двух лет батареек — почти 4,5 миллиона штук — отравлена на переработку в Румынию на завод GreenWEEE.

Как сообщили «ФАКТАМ» в коммунальном предприятии «Киевкоммунсервис», в ближайшее время запланирована отправка следующих партий этого вторсырья. Кстати, в Румынии переработают и те многие тысячи батареек, которые в конце марта кто-то вывалил в Киеве возле лодочной станции пляжа «Троещина».

На сегодняшний день в столице установлено уже более 140 специальных контейнеров для сбора батареек, ртутных термометров и энергосберегающих ламп. До конца года планируется разместить еще порядка 200 таких контейнеров.

Карту мест в Киеве, где уже установлены контейнеры для сбора батареек, смотрите здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, насколько опасны эти отходы для окружающей среды. Вредные вещества, содержащиеся в одной батарейке, способны отравить 400 литров воды (!) или загрязнить 20 квадратных метров почвы.

Фото со страницы «Киевкоммунсервис» в Facebook

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