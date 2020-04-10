- 14:28 «Трупы складывают друг на друга»: звезда НХЛ рассказал об ужасах коронавируса в США
- 14:22 Может рвануть: под Одессой начался пожар возле заправки
- 14:19 Жителям Закарпатья запретили выходить на улицу
- 14:18 Киев впервые отправил на переработку в Румынию 4,5 миллиона использованных батареек
- 14:06 «Подрезала глаза»: Лолита Милявская на карантине сделала пластику
- 14:00 Закрыть церкви не имеем права: у Авакова рассказали, как украинцы будут праздновать Пасху
- 13:58 Украинка рассказала, сколько получают врачи и медсестры в охваченной коронавирусом Испании
- 13:33 Ничего нового нет, такое бывает: Макаревич неожиданно высказался о коронавирусе
- 13:31 Волонтеры создали сервис, где можно помочь врачам любой "коронавирусной" больницы Украины
- 13:21 Мотря из "Спіймати Кайдаша" рассказала об эротических сценах в сериале
- 13:15 Бонус к российскому паспорту: в сети рассказали, кто в ОРДЛО заразился коронавирусом
- 13:07 К чему готовиться: гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
Киев впервые отправил на переработку в Румынию 4,5 миллиона использованных батареек (фото)
Два года назад в Киеве начали устанавливать специальные контейнеры оранжевого цвета для сбора одних из самых экологически опасных отходов - использованных батареек, негодных ртутных термометров и перегоревших энергосберегающих ламп. И вот теперь первая партия сданных населением в течение двух лет батареек — почти 4,5 миллиона штук — отравлена на переработку в Румынию на завод GreenWEEE.
Как сообщили «ФАКТАМ» в коммунальном предприятии «Киевкоммунсервис», в ближайшее время запланирована отправка следующих партий этого вторсырья. Кстати, в Румынии переработают и те многие тысячи батареек, которые в конце марта кто-то вывалил в Киеве возле лодочной станции пляжа «Троещина».
На сегодняшний день в столице установлено уже более 140 специальных контейнеров для сбора батареек, ртутных термометров и энергосберегающих ламп. До конца года планируется разместить еще порядка 200 таких контейнеров.
Карту мест в Киеве, где уже установлены контейнеры для сбора батареек, смотрите здесь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, насколько опасны эти отходы для окружающей среды. Вредные вещества, содержащиеся в одной батарейке, способны отравить 400 литров воды (!) или загрязнить 20 квадратных метров почвы.
Фото со страницы «Киевкоммунсервис» в Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!