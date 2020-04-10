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Украина

"Искали штаны и шлем": в сети появились новые видео обысков у Чорновол

14:54 10 апреля 2020 356
Обыск у Чорновол
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Следователи, которые утром 10 апреля пришли с обысками к народному депутату Украины восьмого созыва Татьяне Чорновол, искали одежду, в которой она была на Майдане в феврале 2014 года, а также ее наградное оружие.

Сама Чорновол, рассказывая о происходящем, заявила, что во время Революции достоинства ее хотели казнить, а сейчас просто хотят закончить то, что не удалось в 2014 году.
«Приказ поступил от Януковича. В Межигьрье нашли дневник его охранника Кобзаря, где написано, что меня „зачищали“. Это была казнь, которую тогда не довели до конца», — сказала Чорновол и добавила, что сейчас это хотят «довести до конца»: если не убить, то посадить в тюрьму по очень серьезным статьям.

Также видео обыска на своей страничке в соцсетях разместил народный депутат Украины Николай Княжицкий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГБР заявили о расследовании гибели в феврале 2014 года мужчины, который задохнулся в горящем офисе Партии регионов в Киеве. Причастность к поджогу следователи вменяют Татьяне Чорновол.

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