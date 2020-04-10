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«Прости идиотов»: Ксения Собчак и Александр Гудков «похоронили» Гафта (видео)
Телеведущая Ксения Собчак, «застрелившая» мужа Константина Богомолова при попытке пробраться в парк, попала в неловкую ситуацию во время интервью с комиком Александром Гудковым. Во время непринужденной беседы они «похоронили» знаменитого актера Валентина Гафта.
Отвечая на вопрос, Гудков размышлял об отношении к смерти, о том, как пишет «мемори» об ушедших из жизни. Говорил, что даже в таких ситуациях не может подавлять в себе юмор. Мол, точно также делает и телеведущий Иван Ургант. Якобы он тоже «не может себя чувствовать серьезным в таких ситуациях». «Допустим, ушел Гафт…», — сказал комик и продолжил свой рассказ.
Ксения не стала поправлять Гудкова. Видимо, забыла, что 84-летний Валентин Гафт жив. О ляпе во время интервью Собчак указал Иван Ургант, позвонивший ей со словами: «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?».
Телеведущая признала ошибку и попросила прощения у знаменитого актера.
«Что тут сказать? Два дебила — это сила!!! Ладно бы @gudokgudok просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось). Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!», — написала Собчак.
Ранее Ксения раскритиковала работу клиник и салонов красоты во время карантина. А Лолиту Милявскую это как раз устраивает, она успела сделать пластику на карантине.
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