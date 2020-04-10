27.10 / 27.48 29.25 / 29.92
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Прости идиотов»: Ксения Собчак и Александр Гудков «похоронили» Гафта (видео)

15:01 10 апреля 2020 469
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Телеведущая Ксения Собчак, «застрелившая» мужа Константина Богомолова при попытке пробраться в парк, попала в неловкую ситуацию во время интервью с комиком Александром Гудковым. Во время непринужденной беседы они «похоронили» знаменитого актера Валентина Гафта.

Отвечая на вопрос, Гудков размышлял об отношении к смерти, о том, как пишет «мемори» об ушедших из жизни. Говорил, что даже в таких ситуациях не может подавлять в себе юмор. Мол, точно также делает и телеведущий Иван Ургант. Якобы он тоже «не может себя чувствовать серьезным в таких ситуациях». «Допустим, ушел Гафт…», — сказал комик и продолжил свой рассказ.

Ксения не стала поправлять Гудкова. Видимо, забыла, что 84-летний Валентин Гафт жив. О ляпе во время интервью Собчак указал Иван Ургант, позвонивший ей со словами: «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?».

Телеведущая признала ошибку и попросила прощения у знаменитого актера.

«Что тут сказать? Два дебила — это сила!!! Ладно бы @gudokgudok просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю (сюда не поместилось). Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!», — написала Собчак.

Ранее Ксения раскритиковала работу клиник и салонов красоты во время карантина. А Лолиту Милявскую это как раз устраивает, она успела сделать пластику на карантине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

73-летнюю украинку с тяжелой патологией вылечили от коронавируса

В Киевской области ужесточили карантин: что нужно знать

В Киевской области ужесточили карантин: что нужно знать

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

михаил подоляк

Ермак нанял антикризисного менеджера: всплыли интересные детали о нем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер