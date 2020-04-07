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Ксения Собчак возмутилась карантинными ограничениями в России
Известная телеведущая Ксения Собчак, мать которой Людмилу Нарусову госпитализировали в Коммунарскую больницу с воспалением легких, возмутилась карантинными ограничениями в России. Там запрещены съемки телешоу, прогулки в парках и прочее, но разрешили работу салонов и клиник красоты.
По этому поводу Ксения, которая сидит дома, сделала едкое замечание и намекнула, что ограничения на индустрию красоты не распространились не просто так.
«На фоне всеобщего пи***ца и разрушающегося мира, вдруг (!) разрешили открыть салон с аппаратными процедурами. Может некоторым чиновникам стало совсем невыносимо смотреть на своих благоверных без ультраформера и биоревитализации? Но главный вопрос у меня такой: правильно ли я понимаю, что если теперь выйду из дома и поеду на «биоревитализацию», а не только в Останкино и обратно, то это как бы норм будет? И в чем идея кампании «Оставайся дома» если рядом происходит явная кампания «сделай лифтинг лица, пока тебя никто не видит!», — возмущается Собчак.
В комментариях поддерживают Ксению и предполагают, что работу салонов красоты пролоббировали.
Ранее Ксения Собчак «расстреляла» мужа Константина Богомолова, высмеяв запрет гулять в парках и арест блогера Иисуса Воробьева.
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