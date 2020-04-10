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- 14:06 «Подрезала глаза»: Лолита Милявская на карантине сделала пластику
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«Подрезала глаза»: Лолита Милявская на карантине сделала пластику (фото, видео)
56-летняя певица Лолита Милявская, шокировавшая прозрачным облегающим комбинезоном в гостях у Ивана Урганта, удивила откровенным признанием. Она решила не тратить зря время на карантине, когда нет концертов и публичных мероприятий, и решила подкорректировать свою внешность. Лолита обратилась к пластическому хирургу, чтобы убрать растянутые нависшие веки.
Визит в студию к Урганту стал первым выходом в свет Лолиты после пластики. Певица говорит, что следы вмешательства еще остались — немного отекшее лицо и синяки под глазами. Их она маскировала под слоем грима и очками.
«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику из-за того, что у меня растянулась кожа на веках от грима. Благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок, поэтому я просто засела после этого, чтобы восстановиться», — призналась Лолита.
Российский телеведущий Андрей Малахов в интервью возмутился тем, что звезды шоу-бизнеса вместо того, чтобы строго придерживаться самоизоляции, ринулись к пластическим хирургам.
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