73-летнюю украинку с тяжелой патологией вылечили от коронавируса

Украина

В Виннице (всего в области на утро 10 апреля было подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у 119 человек) выздоровела пенсионерка с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов. По его словам, в городе COVID-19 был подтвержден у 67 людей в возрасте от 10 месяцев до 73 лет.

«У нас выздоровела старейшая пациентка, которой 73 года. Ранее у нее был инфаркт, двусторонняя пневмония и коронавирус», — отметил он и добавил, что всего в городе выздоровели шесть человек — четверо мужчин, один из которых работал в роддоме, а также 40-летняя женщина.

А в Тернопольской области выздоровел первый пациент с коронавирусной инфекцией. У 26-летнего парня — сердечная недостаточность. Его госпитализировали с правосторонней пневмонией, но позже подтвердили COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта в Виннице экстренно закрывали на карантин городской клинический роддом № 2 — COVID-19 подтвердили у медсестры из этого медучреждения.

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