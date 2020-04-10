Пасха: как празднуют Воскресение Христово католики в разных странах

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В ночь на воскресенье римокатолики, протестанты и представители тех православных церквей, которые живут по григорианскому календарю, встречают один из самых больших и почитаемых христианских праздников — Пасху Христову. Этот древнейший праздник в честь Воскресения Иисуса Христа христиане латинского обряда отмечают в первое воскресенье после полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля). В этом году датой Пасхи стало 12 апреля (а христиане восточного обряда отметят Пасху через неделю, 19 апреля).

В субботу вечером в храмах с Литургии Света начинается Навечерие Пасхи. Возле храма разводят костер, от огня которого поджигается большая свеча. Священник вносит ее в темный храм и сообщает присутствующим там о Воскресении Христа, а от его свечи зажигают свои свечи все прихожане. И начинается Литургия Слова, во время которой звучат девять литургических чтений. За ней следует Литургия Крещения: в пасхальную ночь принято крестить взрослых людей (эта традиция сложилась еще в первые века христианства, когда верующих крестили только в пасхальную ночь). И в последней части службы — Литургии Евхаристии — звучат ключевые слова Пасхи: «Христос воскрес!», а в ответ слышится радостное «Воистину воскрес!»

В связи с карантином из-за коронавирусной инфекции Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия с физическим участием верующих. Поэтому люди не смогут лично присутствовать в костеле на Пасхальной Вигилии, но смогут на официальном сайте Ватикана в режиме реального времени общаться с Папой Римским Франциском и наблюдать за праздничным богослужением в формате видеотрансляций.

Правда, претерпело из-за карантина некоторые изменения и само пасхальное богослужение (по той же причине был изменен и порядок проведения пасхального триденствия — трех дней перед Воскресением Христовым, особо почитаемых католиками). Например, мессу навечерия Пасхи в этом году разрешено совершать только в кафедральных и приходских соборах, а Литургию Крещения надлежит перенести на другой день.

Не смогут в этом году католики со всего мира традиционно собраться на площади Святого Петра в Ватикане, чтобы послушать ежегодное послание Папы Римского «Городу и миру». Хотя услышать это послание, безусловно, смогут.

Что принято освящать

Обычно уже вечером в Великую субботу священники католической церкви начинают освящать принесенную прихожанами ритуальную пищу. Традиционно, кроме крашенок, символизирующих Воскрешение Господа, вышедшего из «скорлупы» гроба, пасхальная корзина содержит мясные блюда — как указание на истинного пасхального Агнца, принявшего смерть ради нашего спасения, кулич — в знак того, что воскресший Господь раздает себя как хлеб, и соль — символ того, что Господь посылает верующих нести добрую весть о спасении и быть «солью земли».

Традиции праздника

После службы в храме принято семьями собираться за праздничными столами, чтобы разговеться освященными в Великую субботу или после Пасхальной Вигилии продуктами. Есть традиция обмениваться крашенками с родными и знакомыми, крестные дарят их своим крестникам, девушки — возлюбленным, а те в ответ одаривают любимых пальмовыми ветками.

Очень популярен на Западе еще один символ Пасхи — пасхальный кролик (заяц). Особенно радуются, получив его в подарок, дети, которые верят: кролик прячет в свою нору разноцветные шоколадные яйца, чтобы на Пасху раздать их тем, кто хорошо себя вел.

Как празднуют Пасху в разных странах

Традиции празднования Пасхи чрезвычайно разнообразны. Причем они могут отличаться даже в городах одной страны.

Например, в Великобритании к этому времени расцветают первые весенние цветы: тюльпаны, нарциссы и крокусы. И, как бы празднуя наступление весны, означающей конец плохой погоде, в Пасху верующие надевают новую красивую одежду. С корзинами люди отправляются в церкви, чтобы присутствовать на праздничном богослужении и освятить пасхальную еду.

Здесь принято дарить друг другу шоколадные яйца, наполненные карамелью и другими сладостями, или сувениры в виде пасхальных яиц.

Кроме яиц и кроликов, в Англии одним из символов Пасхи является крест. В виде креста выпекают угощения, используют эту форму и для украшения домов.

Особое удовольствие в пасхальные воскресенье и понедельник получают дети, которые на две недели освобождаются от посещения школ. Утром в воскресенье они обнаруживают, что пасхальный заяц, хоть и оставил им много сладостей, но спрятал куда-то шоколадные яйца. И начинается поиск их по всему дому, а иногда в траве и кустах парков или в разных уголках ресторана — там, где семья устраивает праздник. Тому, кто найдет больше всего яиц, полагается приз.

Играют дети и в старинную игру — катают яйца с горы. Катящееся яйцо в этой игре символизирует камень, отваленный от Гроба Господня. Игра оказалась настолько увлекательной, что и взрослые британцы устраивают настоящие «яичные бега», в которых побеждает тот, чье яйцо первым докатится до подножия горы.

А в Пасхальный понедельник в Англии дарят детям конфеты и игрушки даже незнакомые люди на улицах.

В некоторых английских городах сохранилась еще одна старая традиция: взявшись на руки, прихожане образуют живой круг вокруг своего храма, как бы «обнимая» его.

За праздничным пасхальным столом собираются всей семьей, чтобы съесть крашеное яйцо, побаловать себя запеченным барашком с овощами, пасхальным тортом (simnel cake) и «крестовыми» булочками (hot cross buns).

В Австрии главными атрибутами Пасхи и главными пасхальными подарками тоже являются яйца и зайцы. Яйца могут быть настоящими или шоколадными, а то и деревянными, расписанными вручную. Часто их окрашивают в зеленый цвет — символ весны и надежды. А зайцы, предназначенные в подарок, тоже могут быть из шоколада, из теста или просто игрушечными. Как и практически во всем католическом мире, Пасхальный понедельник тоже является в Австрии выходным днем.

Кроме религиозных, обычно в эти дни проводится много культурных мероприятий, к числу которых относится и «Пасхальный звон» — концерты в Вене филармонического оркестра, исполняющего музыку барокко.

А в Австралии Пасха отмечается по католическому календарю, когда в этом полушарии уже вступает в свои права осень. Празднуют здесь Пасху в течение четырех нерабочих дней — начиная со Страстной пятницы (Good Friday) и заканчивая понедельником (Easter Monday).

У австралийцев, как и во всем католическом мире, очень популярны пасхальные яйца из шоколада и сахара. А вот пасхальному кролику в этой стране не повезло: кролики губят урожай австралийских фермеров, разрывают землю и уничтожают ее мелких обитателей. Поэтому здесь символом Пасхи вместо кролика стал местный зверек билби. И поскольку популяция этих млекопитающих в Австралии за последние годы резко сократилась, все деньги, вырученные от продажи шоколадных билби, идут на исследование и защиту их живых прототипов.

На Пасху дети, у которых время праздника совпадает со школьными каникулами, кроме сладостей, обязательно получают от родителей в подарок пакет Easter Show Pack. В нем собраны несколько игрушек, набор карандашей, блокнотик, открытка и другие нужные ребенку вещи, украшенные изображением какого-нибудь популярного персонажа мультфильма.

Кроме религиозных мероприятий, в пасхальные выходные в городах обязательно проводятся ярмарки, самая грандиозная из которых — Королевское пасхальное шоу — проходит в Сиднее. На эти ярмарки, где, как в Греции, есть всё, съезжаются люди со всей страны.

Вообще, в пасхальные дни в Австралии очень популярны путешествия по стране. А еще это время считается одним из самых удачных для проведения свадеб, крестин и других семейных мероприятий.

В Швейцарии Пасха отмечается четыре дня подряд: пятница до и понедельник после — государственные выходные дни. И символами Пасхи тоже являются кролики или зайцы и яйца. Съедобных кроликов делают из шоколада, мармелада, пекут из теста, иногда запекают даже с припрятанным внутри яйцом. А еще только к этому празднику пекут кулич в форме овцы (Osterlamm).

Рано утром в костелах на праздничную мессу собираются нарядно одетые швейцарцы, которые приносят с собой для освящения пасхальные корзинки, наполненные разукрашенными яйцами, выпечкой и другой едой. Из костела верующие направляются домой, чтобы всей семьей собраться за праздничным столом. И, конечно, особое удовольствие от праздника получают дети, потому что им приходится буквально начинать охоту за спрятанными по всему дому пасхальными яйцами. А еще дети в этот праздник часто получают подарки и сладости не только от своих родственников, но и просто от прохожих на улице.

Очень много традиций появилось в Швейцарии благодаря переселенцам из Италии и Германии. По примеру итальянцев здесь теперь часто, нарядившись в библейские костюмы, устраивают парады и разыгрывают сцены последних дней жизни Христа на земле. Всё это сопровождается живой музыкой.

Есть свои особенности празднования Пасхи и в разных городах Конфедерации. Так, жители города Эставье-ле-Лас в Великую субботу около полуночи собираются возле церкви и начинают петь Surrexit Christus Hodie!, что означает «Христос Воскрес сегодня!» Пение заканчивается звоном колоколов.

А в Берне на площади Корнхаус проходят настоящие бои, цель которых — разбить как можно больше чужих пасхальных яиц.

Еще одна древняя традиция, полученная когда-то от суеверных горных фермеров, сохранилась в городе Ферден. Здесь в понедельник все жители долины получают по порции хлеба и вина, за что благодарят благодетелей всегда одними и теми же словами: «Бог отплатит Вам стократ, Бог даст Вам вечную награду».

В Беларуси, где католицизм исповедует приблизительно 15% населения, в католическую Пасху принято всей семьей приходить на мессу. Богослужения в костелах продолжаются всю ночь и завершаются крестным ходом и освящением воды и огня, которые приносятся из храмов домой. От огня зажигают свечи, воск которых после этого считается целебным, а водой окропляют праздничный стол с пасхальной едой. Разговляясь, верующие в первую очередь съедают по кусочку освященного вареного яйца.

В старину было принято, чтобы в праздник крестные родители приходили к своим крестникам и дарили им подарки. А в сельской местности всю ночь от дома к дому ходили волочебники — так называли парней и молодых мужчин, которые песнями прославляли хлеборобов и членов их семей, за что получали от них хлеб, сало, яйца и другие продукты. А под утро, собравшись в чьей-нибудь избе, устраивали пир на весь мир…

В многонациональной Америке существует одна общая для американцев всех религий традиция празднования Пасхи. В воскресенье принято обязательно посещать церковную службу «На рассвете солнца», сопровождаемую коллективным пением, и собираться всей семьей за праздничным столом, на котором обязательно должны быть картофель и ветчина с ананасами, а также салат из фруктов. Детям непременно дарят корзиночки, которые «пасхальный зайчик» наполнил конфетами, шоколадками и крашенками, часть из которых, конечно же, прячется.

В Бразилии в этот праздник принято дарить друг другу завернутые в красивую упаковку шоколадные яйца с какой-нибудь игрушкой внутри. А на праздничном столе обязателен начиненный кусочками сладких фруктов и испеченный в форме креста кулич.

А в Чехии к празднику пекут «мазанцы» — сладкие круглые булочки с миндалем и изюмом. У словаков-католиков пасхальная выпечка очень напоминает православные куличи. В Хорватии пекут традиционный хлеб pogaca -- особую сдобную булочку, которую подают с крашеными яйцами.

И, конечно, объединяет всех, празднующих в этот день Светлое Христово Воскресение, звучащее на всех языках радостное пасхальное приветствие: «Христос Воскрес!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как христиане западного обряда отмечают Пальмовое воскресенье — самый красочный и имеющий вековую традицию религиозный праздник, предваряющий Пасху.

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