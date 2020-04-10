- 22:21 Католическая Пасха: прямая трансляция службы с Папой Римским в Ватикане
- 22:20 Отбойник насквозь прошил машину: на трассе под Киевом произошла страшная авария
- 22:01 Сеть шокировала очередь врачей "скорой помощи" в России, которые привезли коронавирусных больных
- 21:51 Вербное воскресенье 2020: оригинальные открытки и поздравления своими словами
- 21:32 Под Херсоном «накрыли» притон, в котором маленькие дети играли использованными шприцами
- 21:12 Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)
- 21:10 Могут ли коты заразить хозяев коронавирусом? Доктор Комаровский ответил на популярные вопросы о COVID-19
- 21:02 Вербное воскресенье: онлайн-трансляция праздничного богослужения
- 20:58 Женщину с подозрением на коронавирус больше двух часов везли в больницу под Одессой: пациентка скончалась
- 20:51 Католическая Пасха: где смотреть онлайн-трансляцию богослужения в Ватикане
- 20:37 Ватикан принял важные решения о том, как праздновать Пасху в условиях карантина
- 20:29 Украинская школьница шьет маски и бесплатно раздает их нуждающимся
Вербное воскресенье 2020: оригинальные открытки и поздравления своими словами
12 апреля мы празднуем Вербное воскресенье. Многие не смогут освятить вербу, но поздравить друзей могут все.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления в прозе.
Читайте также: Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки
Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.
***
Поздравляю с добрым светлым праздником, с Вербным воскресеньем! Пусть, вместе с благоухающей вербой, в сердцах распустится доброта и любовь ко всему живому. Мира, благополучия, достатка и семейного счастья.
***
Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю светлой радости и доброй удачи, крепкого здоровья тебе и всей семье, мирного неба и благодати небес, добрых деяний и великих чудес, искренней любви и заслуженного счастья.
***
Я поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пускай твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семью.
***
Со светлым праздником Вербного воскресенья! Пусть этот день принесет каждому то, чего ему так не хватает: больным — здоровья, одиноким — родственную душу, брошенных и потерянных пусть обязательно найдут, недолюбленным — любви, несчастным — счастья! Пусть в этот светлый день в каждый дом придет то, чего там ждут!
Ранее мы публиковали подборку коротких поздравлений с Вербным воскресеньем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сеть шокировала очередь врачей "скорой помощи" в России, которые привезли коронавирусных больных (видео)
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.