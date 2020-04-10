Вербное воскресенье 2020: оригинальные открытки и поздравления своими словами

Общество и люди

12 апреля мы празднуем Вербное воскресенье. Многие не смогут освятить вербу, но поздравить друзей могут все.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления в прозе.

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Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.

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Поздравляю с добрым светлым праздником, с Вербным воскресеньем! Пусть, вместе с благоухающей вербой, в сердцах распустится доброта и любовь ко всему живому. Мира, благополучия, достатка и семейного счастья.

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Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю светлой радости и доброй удачи, крепкого здоровья тебе и всей семье, мирного неба и благодати небес, добрых деяний и великих чудес, искренней любви и заслуженного счастья.

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Я поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пускай твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семью.

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Со светлым праздником Вербного воскресенья! Пусть этот день принесет каждому то, чего ему так не хватает: больным — здоровья, одиноким — родственную душу, брошенных и потерянных пусть обязательно найдут, недолюбленным — любви, несчастным — счастья! Пусть в этот светлый день в каждый дом придет то, чего там ждут!

Ранее мы публиковали подборку коротких поздравлений с Вербным воскресеньем.

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