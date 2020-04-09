ПЦУ отказалась от традиционного освящения в храмах вербы и куличей на Пасху

Украина

В соответствии с призывами руководства государства соблюдать на Пасху карантинные требования, чтобы не создавать опасность для здоровья и жизни ближних, Православная Церковь Украины не будет проводить традиционные совместные освящения вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории.

Такое решение принял в четверг, 9 апреля, Синод ПЦУ.

«Выбирая между полным закрытием храмов и запретом на проведение богослужений, как это происходит сейчас во многих странах, и ограниченной карантинными предписаниями возможностью совершать богослужения — для блага полноты Поместной Церкви, заботясь как о телесном, так и о духовном здоровье верующих и всего общества, рассудительным является принятие последнего. Учитывая усиленные меры карантина Священный Синод Православной Церкви Украины принял решение о проведении Страстной седмицы и праздновании Пасхи», — говорится в сообщении пресс-службы церкви.

В частности, Синодом согласовано, что обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории не будут проводиться, чтобы не допускать скопления людей.

В то же время отмечается, что на основании разъяснений Национальной полиции, с соблюдением требований, во внебогослужебное время не будут отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.

В малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой) Синод ПЦУ поручил информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания — на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением «социальной дистанции»; при индивидуальном освящении пасхальных блюд у мест проживания верующих — не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина.

Кроме того, Синод решил организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное (в течение дней Страстной седмицы) освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи, с просьбой, чтобы при приобретении верующие были письменно проинформированы, что их блюда уже освящены православным священнослужителем.

«В случае, если миряне не имели возможности одним из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд — позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой, ведь она освящается „чтобы все, что черпают и потребляют, имели ее на очищение душ и тел, на исцеление страстей, на освящение домов и на всякую пользу великую“ (из Чина великого освящения воды)», — отмечают в ПЦУ.

В то же время Синод перенес посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).

Также во время подготовки к Пасхе с помощью объявлений, проповедей и в СМИ церковь будет обращаться к членам семей лиц старшего возраста или тем, кто заботится о них, позаботиться о том, чтобы в день праздника такие люди имели дома освященные пасхальные блюда и в результате соблюдения норм карантина не остались без традиционной праздничной трапезы.

Напомним, что с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля. С 6 апреля в Украине ограничительные меры были усилены.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских ночи Бараат и начала месяца Рамадан богослужение во всех храмах Украины всех конфессий будут проходить в режиме онлайн. Соглашения о трансляции богослужений без верующих достигли представители МВД и Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. В храмах будут находиться только священнослужители и люди, обеспечивающие трансляцию.

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