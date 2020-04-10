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Тесты проводят с нарушениями: названа возможная причина отсутствия коронавируса на Николаевщине
Исследования на коронавирус в Николаеве проводились с нарушениями, поэтому всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново. Об этом на сессии областного совета заявил начальник регионального управления СБУ Виталий Герсак. Напомним, в регионе заявили об аномальном росте количества пациентов с пневмонией.
В частности, по данным СБУ, медперсонал Николаевского лобораторного центра МОЗ использовал нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое производится непосредственно на месте и не соответствует национальным нормам и стандартам.
«По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины», — цитирует представителя спецслужбы местный ресурс 0512.ua.
Напомним, Николаевская область до сих пор остается единственным регионом Украины, где не подтвержден ни один случай коронавирусной инфекции. 9 апреля в Николаев с инспекцией побывал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. А 10 апреля президенту Владимиру Зеленскому объяснили, что в регионе проводится очень малое количество тестирований.
Пока же защищаться от коронавируса жителям области предлагают с помощью молитв и мощей.
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