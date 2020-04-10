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В Николаевской области заявили об аномальном росте количества пациентов с пневмонией
В марте 2020 года в Николаевской области в 18 раз больше больных пневмонией, чем в марте 2018 года. При этом инфицированных коронавирусом COVID-19 в регионе до сих пор не обнаружили.
Как сообщают НикВести, главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова во время сессии Николаевского областного совета заявила, что в январе — марте 2020 года в больницу с пневмонией попали 56 человек, а в аналогичный период 2019 года таких пациентов было всего 3. То есть число заболевших увеличилось в 18 раз.
Светлана Федорова также отметила, что в 2018 и 2019 годах в ее больнице не было летальных случаев от пневмонии, а в 2020 году зафиксировано уже 2 смерти.
На ситуацию, сложившуюся в Николаевской области, обратили внимание и на совещании, которое президент Украины Владимир Зеленский провел 10 апреля, сообщает Офис президента.
«Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больны COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Николаеве коронавирус пытались изгнать при помощи мощей и молитв с самолета.
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