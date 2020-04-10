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Вербное воскресенье 2020: лучшие пожелания, открытки, стихи
12 апреля отмечается большой и светлый праздник — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.
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В Вербный день тепла желаю,
Счастья много и добра.
От души вас поздравляю,
Пусть наладятся дела!
Пусть Господь оберегает,
От невзгод вас сохранит,
И весна, что вдохновляет,
Будет вечно в сердце жить!
***
Пушистую веточку вербы
Сегодня ты в дом принеси,
Защиты от злобы и скверны
Сейчас у неё попроси.
Пусть верба божественной силой
Твой дом от беды бережёт,
Чтоб жизнь лишь добро приносила,
И радость ждала у ворот!
***
Солнышко весеннее по утру встречает.
Воскресенье вербное в церковь приглашает.
Вербочки пушистые забери с собой.
Все болезни вылечат и вернут покой.
Поздравляем с праздником и желаем радости,
С Господом по жизни живите до старости!
***
Душистой веточкой вербы
Встречаем нынче Воскресенье,
Желаю горести забыть,
И жить с хорошим настроеньем.
Пусть просыпаются в душе
Мечты о светлом и прекрасном,
Во всем желаю преуспеть,
Вам все пути будут подвластны!
***
Освятите вербу,
Принесите в дом.
Пусть поселится любовь
И надежда в нём.
Свет пусть озаряет
Каждый уголок,
Пусть семью всю вашу
Защищает Бог.
Веру и надежду
В сердце сохраните
И в гармонии с собой
Счастливо живите!
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..