Вербное воскресенье 2020: лучшие пожелания, открытки, стихи

Общество и люди

12 апреля отмечается большой и светлый праздник — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.

В Вербный день тепла желаю,

Счастья много и добра.

От души вас поздравляю,

Пусть наладятся дела!

Пусть Господь оберегает,

От невзгод вас сохранит,

И весна, что вдохновляет,

Будет вечно в сердце жить!



***

Пушистую веточку вербы

Сегодня ты в дом принеси,

Защиты от злобы и скверны

Сейчас у неё попроси.

Пусть верба божественной силой

Твой дом от беды бережёт,

Чтоб жизнь лишь добро приносила,

И радость ждала у ворот!

***

Солнышко весеннее по утру встречает.

Воскресенье вербное в церковь приглашает.

Вербочки пушистые забери с собой.

Все болезни вылечат и вернут покой.

Поздравляем с праздником и желаем радости,

С Господом по жизни живите до старости!

***

Душистой веточкой вербы

Встречаем нынче Воскресенье,

Желаю горести забыть,

И жить с хорошим настроеньем.

Пусть просыпаются в душе

Мечты о светлом и прекрасном,

Во всем желаю преуспеть,

Вам все пути будут подвластны!



***

Освятите вербу,

Принесите в дом.

Пусть поселится любовь

И надежда в нём.

Свет пусть озаряет

Каждый уголок,

Пусть семью всю вашу

Защищает Бог.

Веру и надежду

В сердце сохраните

И в гармонии с собой

Счастливо живите!

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