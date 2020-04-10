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Вербное воскресенье 2020: лучшие пожелания, открытки, стихи

5:57 12 апреля 2020 844
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

12 апреля отмечается большой и светлый праздник — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.

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Вербное воскресенье

В Вербный день тепла желаю,
Счастья много и добра.
От души вас поздравляю,
Пусть наладятся дела!

Пусть Господь оберегает,
От невзгод вас сохранит,
И весна, что вдохновляет,
Будет вечно в сердце жить!

Вербное воскресенье
***
Пушистую веточку вербы
Сегодня ты в дом принеси,
Защиты от злобы и скверны
Сейчас у неё попроси.

Пусть верба божественной силой
Твой дом от беды бережёт,
Чтоб жизнь лишь добро приносила,
И радость ждала у ворот!

Вербное воскресенье

***
Солнышко весеннее по утру встречает.
Воскресенье вербное в церковь приглашает.
Вербочки пушистые забери с собой.
Все болезни вылечат и вернут покой.
Поздравляем с праздником и желаем радости,
С Господом по жизни живите до старости!

***
Душистой веточкой вербы
Встречаем нынче Воскресенье,
Желаю горести забыть,
И жить с хорошим настроеньем.

Пусть просыпаются в душе
Мечты о светлом и прекрасном,
Во всем желаю преуспеть,
Вам все пути будут подвластны!

Вербное воскресенье
***
Освятите вербу,
Принесите в дом.
Пусть поселится любовь
И надежда в нём.

Свет пусть озаряет
Каждый уголок,
Пусть семью всю вашу
Защищает Бог.

Веру и надежду
В сердце сохраните
И в гармонии с собой
Счастливо живите!

Вербное воскресенье

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