Стало известно о первой жертве коронавируса в ВСУ

Украина

Первой жертвой коронавируса в Вооруженных силах Украины стала женщина, работавшая в одной из воинских частей.

«Женщина из Ивано-Франковской области с 20 марта находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27 марта ее состояние ухудшилось, больную госпитализировали в ЦРБ города Надвирна, а 30 марта перевели в реанимационное отделение. 6 апреля в 6:00 она умерла, а к вечеру был подтвержден диагноз COVID-19», — сообщают в командовании Медицинских сил ВСУ.

По данным военных медиков, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, в ВСУ были зарегистрировано четыре случая COVID-19, один из которых стал летальным.

«Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 7 апреля в Украине были подтверждены 1462 случая COVID-19. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, 28 — поправились.

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