Стало известно о новых случаях COVID-19 в ВСУ

Украина

В четверг, 9 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы еще 2 случая заболевания COVID-19. Ранее стало известно о первой жертве коронавируса в ВСУ.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, диагноз подтвержден у военнослужащего Васильковского гарнизона, которого накануне госпитализировали с пневмонией. Заболевший получает симптоматическое лечение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Также коронавирусную инфекцию подтвердили у военнослужащего одной из воинских частей в Мелитополе, который с конца марта находился на самоизоляции после контакта с людьми, у которых диагностировали COVID-19.

«29 марта у него повысилась температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. 9 апреля поступили результаты ПЦР- тестирования, которые подтвердили заболевание COVID-19. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что люди, контактировавшие с заболевшим, отправлены на самоизоляцию, а в случая появления симптомов ОРЗ у них будет взяты биоматериалы на тестирование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умершая работница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, могла заразиться от кого-то из односельчан, которые вернулись с заработков из-за границы.

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