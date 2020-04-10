Пресс-релиз

Масштабная помощь: 300 тысяч экспресс-тестов для Украины от Рината Ахметова

Когда Украина столкнулась с угрозой эпидемии коронавируса, первым на помощь стране пришел Ринат Ахметов. Он направил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен, для чего объединил все ресурсы — благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

В координации с Министерством здравоохранения были определены главные медицинские потребности страны, среди которых ключевыми являются экспресс-тесты. Ведь именно они — самый быстрый способ выявления заболевания и потому нужны для сдерживания эпидемии. Уже 3 апреля Фонд Рината Ахметова передал Минздраву Украины 300 000 экспресс-тестов.

«Это часть той беспрецедентной и масштабной помощи, которую Украине оказывает Ринат Ахметов. Тесты передаются в государственные больницы по всей стране. Они должны быть использованы совершенно бесплатно. Это тесты для первичной диагностики. После распределения Национальной службой здоровья в экстренном порядке они поступают на места, в распоряжение государственных больниц в разных уголках страны», — рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Экспресс-тесты Фонда Рината Ахметова медики в регионах начали получать уже через два дня. Это оказалась именно та помощь, которая нужна и которую сегодня ждут в каждом уголке страны. Первой стала Харьковская область, куда Фонд и ФК «Шахтер» 6 апреля передали 20 000 экспресс-тестов. А уже на следующий день 50 000 экспресс-тестов получила Донецкая область, из них 15 000 — медики Мариуполя.

«Тесты, переданные сегодня Фондом Рината Ахметова, очень важны для жителей всего юга Донецкой области. Мариуполь — это база южного региона для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Быстрая диагностика поможет остановить распространение эпидемии», — рассказала заместитель городского головы города Ксения Сухова.

Еще 30 000 тестов Фонда были переданы Луганской области, где они будут распределены между 20 областными государственными учреждениями здравоохранения.

Главный врач Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Киселев отметил, что переданные экспресс-тесты облегчат работу врачей: «В первую очередь они позволят в разы уменьшить риски для медиков тех бригад скорой помощи, которые будут транспортировать пациентов в больницы, потому что они будут подготовлены».

10 000 экспресс-тестов передали Ивано-Франковской области. Здесь эта помощь стала критически важной и необходимой. По официальным данным, жертвами COVID-19 в регионе на 10 апреля уже стали 17 человек.

30 000 экспресс-тестов получила Запорожская область. Они будут распределены между 101 областным государственным учреждением здравоохранения в зависимости от потребностей. В частности, свыше 16 000 тестов направят в медучреждения Запорожья. Еще 30 тысяч тестов передано Львовской области.

Таким образом, всего за несколько дней украинские медики получили 170 000 экспресс-тестов. И эта помощь продолжается.

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