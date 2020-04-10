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Пожарные попали в огненную ловушку в Чернобыльской зоне: впечатляющие фото и видео
Тридцать пять человек личного состава Главного управления ГСЧС Полтавской области вместе с коллегами из других областей уже несколько дней тушат масштабный пожар в Чернобыльской зоне. Один из них — Андрей Кукиб — опубликовал в сети несколько фото и видео этого настоящего ада.
— На видео запечатлен момент прорыва экипажа из четырех человек через огненное кольцо, в котором он оказался, — прокомментировала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям с СМИ и работы с общественностью Светлана Рыбалко. — Изначально 6 апреля наши сотрудники из Полтавы, Кременчуга и Лубен на собственной технике выехали на помощь житомирским пожарным, которые боролись с лесными пожарами рядом с зоной отчуждения. Постепенно, локализуя возгорания на определенных участках, переместились в Чернобыльскую зону. По их рассказам, работа очень тяжелая: горят непроходимые чащи, заброшенные деревянные дома, сухая лесная подстилка… Сильный ветер усугубляет ситуацию. В какой-то из моментов экипаж Андрея Кукиба сам оказался в огненной ловушке. Но с честью вышел из нее, прорвавшись сквозь пелену дыма и огня.
Сегодня, 10 апреля, первая группа полтавских пожарных вернулась из командировки. На их место заступили другие пожарные из подразделений Лохвицы, Пирятина, Кременчуга, Семеновки и Полтавы. Они работают посменно, мужественно противостоят огненной стихии.
«Там сейчас полный трэш. Поэтому туда поехали настоящие Люди», — написал на страничке Андрея Кукиба в Facebook его друг Дмитрий Чикуров.
Напомним, что в поджоге подозревается 27-летний житель села Раговка Полесского района. Как объяснил молодой человек полицейским, он решил сжечь мусор и сухую траву, но три небольших костра обернулись настоящим бедствием.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пожары под Чернобылем видны даже из космоса.
Фото, видео — Андрей Кукиб
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..