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В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач
В Закарпатской областной инфекционной больнице 10 апреля скончался инфицированный COVID-19 врач из поселка Великий Бычков Раховского района. Таким образом, он стал четвертой жертвой заболевания в Закарпатье.
Смерть медика подтвердили в областной администрации, отметив, что он до конца оставался на своем посту.
Тем временем стало известно, что после подтверждения нескольких случаев COVID-19 в поселке там закрыли амбулаторию и больницу.
Напомним, первый случай инфицирования COVID-19 в Закарпатье был подтвержден еще 23 марта, а по состоянию на утро 10 апреля, в регионе было зафиксировано 56 случаев коронавирусной инфекции.
На ближайшие выходные в регионе ужесточены карантинные ограничения — местным жителям запретили покидать свои жилища.
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