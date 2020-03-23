Происшествия

В Мукачево объявили о первом в Закарпатье подтвержденном случае COVID-19

В Закарпатской области лабораторно подтвердили COVID-19. Инфицированной оказалась 68-летняя женщина из мукачевского микрорайона Подгоряны, муж которой 20 марта вернулся с заработков в Италии. Напомним, в соседней Ивано-Франковской области скончалась уже вторая жертва коронавируса.

К медикам она обратилась утром 23 марта. По итогам разговора с семейным врачом было принято решение о необходимости тестирования, результат которого оказался положительным.

Состояние женщины стабильное, ее везут в Ужгород в областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

Известно, что хотя муж пациентки после прибытия из-за границы находился на самоизоляции, она сама 20 и 21 марта посещала богослужения.

Напомним, первая официальная жертва коронавируса в Украине — жительница Радомышля Житомирской области — также посещала церковь после возвращения из-за границы.

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