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Происшествия

Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа: первые детали жуткого ЧП в Измаиле

22:48 10 апреля 2020 319
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Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в пятницу, 10 апреля, в городе Измаиле, на юге Одесской области, из окна третьего этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка. Как рассказали в местном отделе полиции, сообщение об этом ЧП поступило от медиков. Ранее сообщалось, что в Одессе женщина с ребенком выпали с пятого этажа.

Известно, что все случилось, когда малышка играла в комнате со старшими братом и сестрой. Девочка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки…

В городскую больницу ребенка доставили родные. Маленькую пациентку госпитализировали в реанимацию.

По оценкам медиков, ее состояние оценивается как тяжелое. Сейчас предпринимаются все возможные меры для спасения жизни малышки.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Славянске Донецкой области оставленный без присмотра мальчик выпал из окна многоэтажки. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая. А в Киеве спасателям удалось спасти малыша, который в отсутствие родителей вышел «погулять» на подоконник и в любой момент мог упасть с высоты.

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Двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа: первые детали жуткого ЧП в Измаиле

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