Лечение от коронавируса: Минздрав разрешил использовать новый препарат

Здоровье и медицина

Минздрав Украины обновил протокол лечения больных с COVID-19, внеся в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир». Напомним, в Китае его начали применять для лечения коронавирусного заболевания в феврале 2020 года.

Как сообщил в соцсети министр Максим Степанов, изменения в протокол были внесены на основании новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов.

При этом Степанов подчеркнул, что приобрести «Фавипиравир» для личных потребностей невозможно, он будет доступен только в заведениях здравоохранения, и применяться с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей.

Кроме того, министр напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц, закупаемых по упрощенной процедуре госзакупок. В их число попали лекарственные препараты «Гидроксихлорохин», «Хлорохин», а также томографы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы.

Отметим, что на днях стало известно о намерении Японии передать Украине партию противовирусного препарата «Фавипиравир» в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

А в начале апреля в Украину поступила первая партия противомалярийного лекарственного средства «Плаквенил» (Гидроксихлорохин), который показал эффективность при лечении больных с COVID-19.

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