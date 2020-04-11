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В Москве заметили огромную очередь из "скорых": в сети заподозрили всплеск эпидемии коронавируса

0:56 11 апреля 2020 91
Очередь из скорых в Москве
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заявленные российскими властями цифры о количестве зараженных COVID-19 жителях Москвы и других российских регионов могут быть на самом деле намного большими. К такому выводу подталкивают видео, опубликованные пользователем Facebook под ником Blagoy Ruslan.

На одном из роликов показана длинная очередь из карет скорой помощи, которая тянется по одной из улиц, заворачивает за перекресток, и конца-краю ей, похоже нет.

Еще более впечатляет второе видео, снятое, как говорит его автор, из окна квартиры — те же «скорые» показаны с высоты птичьего полета. При виде такой масштабной очереди из карет неотложки сначала возникает желание пересчитать их, но при повороте камеры становится понятным, что сделать это практически невозможно — экипаже просто очень много.

Похоже, заснятая картина впечатлила и самих авторов видео — они шокированы количеством машин к госпиталю для ветеранов войн № 3.

«В Москве всплеск коронавируса, о котором в СМИ ни слова», — делает вывод автор поста.

Между тем, и официальные данные о человеческих потерях от коронавируса тоже немалые: в Москве за предыдущие сутки подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сказано в сообщении московского оперштаба по коронавирусу.

При этом большинство новых заболевших в российской столице младше 65 лет. Так, 43% заразившихся находятся в возрастной группе от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 80 лет, 3,5% — старше 80 лет. Кроме того, из числа заболевших 5,5% — дети. Всего же в Москве на вечер пятницы было зафиксировано 7822 заболевших, еще 50 человек умерли.

На сложную ситуацию с коронавирусом косвенно указывает и решение властей Москвы вводить с 13 апреля систему пропусков для передвижения по городу, о которой объявил мэр российской столицы Сергей Собянин, а также запрет на ведение строительных и ремонтных работ.

Похоже, российский президент Владимир Путин, пытаясь «всех переиграть» и оттягивая введение карантина, опять «переиграл» только себя и граждан своей страны, подвергнув их жизни ненужному риску.

Напомним, что за последние сутки в Российской Федерации выявлено 1 786 новых случаев заражения COVID-19. Это рекордный рост числа инфицированных за один день. Умерли еще 18 человек. Общее количество случаев с летальным исходом — 94. Россия вошла в группу стран, где количество случаев заражения коронавирусом превышает 10 тысяч. Теперь этот список включает в себя 18 государств.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в число инфицированных коронавирусной инфекцией попадают не только «простые» граждане, но и звезды шоу-бизнеса, и даже путинские пропагандисты, в том числе и генеральный директор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников.

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