Красота на карантине: женщина прославилась в сети с помощью платьев (фото)

Мир

В связи с тем, что многие жители Нью-Йорка вынуждены соблюдать карантин, находясь все время дома, такая же участь постигла и 32-летнюю Люси Роджерс.

Но девушка решила не скучать в одиночестве в четырех стенах, а извлечь из самоизоляции максимум пользы, пишет Daily Mail.

Для этого она каждый день надевае новый вечерний наряд во время работы из дома, публикуя свои снимки в Instagram.

В своих постах Люси позирует в квартире в разных нарядных платьях. Так, на одном фото она запечатлена в черном платье в пол, лежа на диване с ноутбуком. На другом снимке — сидит в ванной в синем платье с бантом, а на третьем изображении женщина занимается спортом в изумрудном наряде с цветочным принтом.

Американка призналась, что создала страницу в социальной сети, чтобы развлечь себя в самоизоляции. Наряды она арендует, благодаря чему может удивляться подписчиков каждый день новым платьем.

«Мне писали сообщения люди, работающие в отделении скорой помощи, утверждая, что ежедневно заходят в Instagram, чтобы посмотреть на платья», — поделилась Роджерс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в апреле женщины со всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах во время карантина и показали происходящее в социальных сетях под хештегами #BallgownBinsOut и #GlamForYourBinman. Тренд задала британская телеведущая Аманда Холден после того, как опубликовала видео, где она везет мусорный бак в розовом платье и босоножках на каблуке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter