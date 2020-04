Красивой быть не запретишь: женщины в самоизоляции начали выносить мусор в праздничных платьях

Мир

Вынужденные находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, женщины всего мира ринулись выносить мусор в праздничных нарядах.

Свои фото за этим занятием они начали публиковать в закрытом Facebook-сообществе Put Your Bins Out in Your Ballgown («Выноси мусор в бальном платье»), пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Создательница группы, в которую уже вступили больше 12 тысяч человек, Энджи Эмрис-Джонс рассказала историю ее появления: она купила нарядное платье, однако из-за карантина не смогла надеть его на запланированное мероприятие. Нарядившись в обновку, Энджи вынесла мусор и поделилась снимками со своими друзьями, которые поддержали ее идею.

Тренд начал набирать популярность после того, как в нем приняла участие британская телеведущая Аманда Холден. На размещенном в ее Instagram-аккаунте ролике она везет мусорный бак в розовом платье макси и бежевых босоножках на каблуках. В описание под видео, которое просмотрели более 497 тысяч человек, она добавила хештеги #BallgownBinsOut и #GlamForYourBinman.

Комик Алан Карр (Alan Carr) опубликовал ролик, в котором он вывозит мусорный бак в блестящем комбинезоне и оранжевом парике. Другая пользовательница поделилась фото в свадебном наряде, еще одна попозировала в красном платье в черную полоску с мусорным ведром в руках. Помимо этого, некоторые подписчицы опубликовали снимки, на которых они пылесосят комнаты в праздничной одежде.

Издание напоминает, что в марте запертые дома женщины решили провести карантин в свадебных платьях и описали ощущения. Тренд задала одна из пользовательниц Twitter Кертис Ситтенфельд, выложив снимок, на котором она сидит за обедом со своими детьми в белом свадебном наряде. Ее пост стал вирусным и набрал более 240 тысяч лайков. Другие дамы вдохновились ее снимком и тоже принялись наряжаться в свадебные платья в самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что своеобразный «челлендж» организовали в условиях карантина итальянские пенсионеры: для того, чтобы играть в любимый покер, они уходили в лес и там, не будучи замеченные правоохранителями, устраивали свои «турниры».

